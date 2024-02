Italia delle Regioni

AnciGiovani2024: il presidente Antonio Decaro: “Terzo mandato e Pnrr battaglie dei sindaci e di Anci. Giovani risorsa e futuro”. Nel pomeriggio dell‘8 febbraio il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, è intervenuto alla XIII Assemblea di Anci Giovani a Montecatini Terme, dove ha salutato oltre 500 giovani sindaci e amministratori under 36 arrivati da tutta Italia: “Per me è importante essere qui, guardarvi negli occhi, ascoltarvi, leggere nei vostri sguardi le paure che accompagnano la vita di noi sindaci e amministratori e scorgere poi quella luce, chiara e potente, la luce della passione che ci fa essere qui oggi per confrontarci sulle tante questioni aperte e ci fa alzare ogni mattina per affrontare una nuova giornata nei nostri Comuni”.

È stata l’occasione per condividere gli ultimi dati sul lavoro dei Comuni sui progetti PNRR: “il valore di questi fondi – ha sottolineato Decaro – lo abbiamo più volte ribadito; ci stiamo impegnando al massimo per trasformare i 40 miliardi assegnati a Comuni e Città metropolitane in opere e progetti che miglioreranno la vita dei nostri concittadini. E fino ad oggi possiamo essere orgogliosi del lavoro che insieme abbiamo fatto. Secondo dati, non nostri ma dell’ANAC, a fine 2023, i codici gara (CIG) attivati sui progetti PNRR dai Comuni sono stati circa 230.000, in ulteriore crescita rispetto alle 140mila gare registrate a settembre 2023. Le gare già aggiudicate erano a fine anno più di 70mila, ora sono sicuramente cresciute. Il valore complessivo delle gare (base d’asta) è pari a 32,7 miliardi, e il valore delle aggiudicazioni già definite è pari a 12,1 miliardi. In totale, i pagamenti per investimenti comunali – ha ribadito il presidente Anci – sono passati da 11,4 miliardi del 2022 a ben 16 miliardi di euro nel 2023. È un incremento senza precedenti, che conferma un dato fondamentale: e cioè che i Comuni sono un settore essenziale dell’economia e della crescita dell’Italia”.

Decaro ha auspicato che il Governo mantenga l’impegno preso con i Comuni: “affinché i nostri progetti siano adeguatamente supportati, se non con risorse del Pnrr, con altri fondi nazionali, attraverso un decreto che stanzi i 10 miliardi che ci erano stati tolti. Ci fidiamo del governo perché ha preso un impegno: non con noi, ma con i nostri concittadini, per consegnare opere che sono necessarie alle comunità”.

Infine, Decaro ha augurato buon lavoro ai giovani sindaci dei comuni con una popolazione inferiore a 15 mila abitanti che potranno ricandidarsi per il terzo mandato anche grazie alla battaglia condotta dall’Anci “che ha sempre creduto in voi e nel vostro impegno. E per questo abbiamo condotto questa battaglia di democrazia – ha concluso il presidente Anci – che abbiamo sostenuto tutti, indipendentemente dall’orientamento politico dei sindaci presenti nell’associazione”.

In tema di Pubblica Amministrazione digitale, il ministro Zangrillo: “Comuni in prima linea per superare empasse cambiamento”, Il ministro della PA ha aperto la seconda giornata dei lavori della XIII Assemblea annuale di Anci Giovani a Montecatini Terme. Durante i lavori anche gli interventi del ministro del Turismo Santanchè e per le disabilità Locatelli.

“Nella transizione digitale e innovazione tecnologica i comuni, e quindi gli amministratori, sono in prima linea nel coinvolgere le persone in un percorso molto più articolato che significa non soltanto dotarle delle competenze tecniche, che servono per utilizzare gli strumenti, ma soprattutto superare l’impasse del cambiamento”. Così Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica Amministrazione intervistato da Andrea Pennacchioli de La7 in apertura dei lavori della seconda giornata della XIII Assemblea annuale di Anci Giovani. Molti gli argomenti toccati dal Ministro tra cui il ringiovanimento del personale degli enti locali grazie ad una stagione concorsuale fortemente voluta dopo lo sblocco del turnover (assunti nel solo nel 2023 circa 170 mila nuovi dipendenti della PA), la formazione del personale in servizio fondamentale e legata al merito e alle performance, l’apporto e il supporto dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione nell’erogazione di servizi sempre più attenti ed efficienti per i cittadini fino al rinnovo del contratto nazionale.

Il Ministro ha anche ricordato il Progetto Polis in collaborazione con Poste per i comuni sotto i 15 mila abitanti. “I certificati anagrafici e di stato civile – ha illustrato – potranno essere richiesti direttamente agli sportelli degli uffici postali nei Comuni fino a 15.000 abitanti. Questa importante innovazione, che nei piccoli centri consente alla Pubblica Amministrazione di essere più vicina alle esigenze della comunità, è resa possibile grazie alla proficua collaborazione avviata con Poste Italiane nell’ambito del progetto “Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale”, intervento finanziato con risorse del Pnrr”.

Zangrillo ha ricordato poi le sfide future. “I cambiamenti socioeconomici degli ultimissimi anni – ha dichiarato il Ministro – ci mettono di fronte a sfide ardue di fronte alle quali non possiamo farci trovare impreparati. Una di queste riguarda la modernizzazione della Pubblica amministrazione. Una sfida riconosciuta anche dallo stesso PNRR che fissa obiettivi in cui la nostra Pubblica amministrazione ha il ruolo di protagonista”. Infine, Zangrillo si è rivolto direttamente ai giovani amministratori. “Stiamo lavorando alacremente per garantire a cittadini, famiglie e imprese una macchina pubblica che funzioni e che sia alleata di ciascuno di noi. È per questo che non possiamo perdere l’opportunità di avvalerci del vostro imprescindibile aiuto, generando valore con l’ottimismo e la curiosità che vi contraddistinguono”.

