Ma ci importa così tanto?

Ma davvero vi importa così tanto di dove va a lavorare Fazio? Ma davvero qualcuno pensa che sia stato cacciato in malo modo? Fazio non è uno sprovveduto; sapeva bene che la sua stagione era al termine e quindi penso avesse preparato le valigie già da tempo anche perché non è cosa di pochi giorni negoziare da zero un contratto. L’unica cosa che mi fa riflettere è come mai vada a Discovery che è un canale dal quale io ho imparato come si accoppiano i colibrì e quanto sia breve la copula del leone.

Vabbè, magari hanno deciso di fare altro; magari ci saranno interviste con gli indigeni dell’Amazzonia oppure con gli osservatori degli orsi polari oppure magari con gli orsi stessi. Certo è che alcuni avrebbero fatto meglio a non esultare così teatralmente ma tant’è. E comunque, vi piaccia o no, Rai 3 ci perde.

Solo nel 2023, quello di Fazio è stato finora il programma più visto di tutta Raitre, seguito a distanza solo da Chi l’ha visto con 1,9 milioni e considerando che la Rete ha una media nel prime time di 1,4 milioni con uno share del 7%.

Eppure, non frega a nessuno. Oramai, guardo solo i Tg da quando qualsiasi programma comincia non prima delle 21 e 40. I film? Meglio Netflix o compagnia almeno cominciano quando dico io, non hanno pubblicità e se mi va interrompo magari per andare a mangiare qualcosa.

Trovo irritante i giochetti d’azzardo che fanno leva sul desiderio di alcuni di guadagnare soldi con la fortuna, una specie di clamoroso gratta e vinci. Trovo deprimente mettere in piazza le miserie umane e farne spettacolo. Mille volte meglio lo spettacolo pacchiano dei matrimoni napoletani che il finto commuoversi di alcuni conduttori di fronte a vicende umane al limite del libro Cuore.

Quindi ricapitolando, ma a noi checcefrega? Per fortuna che c’è Netflix e compagni.

