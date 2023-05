Giornata dell’Europa 2023

La Giornata dell’Europa viene celebrata il 9 maggio di ogni anno ed è un’occasione per riflettere sull’importanza dell’unità europea e sui suoi successi. Questa data commemora il 9 maggio 1950, quando il ministro degli esteri francese Robert Schuman propose un piano per creare un’organizzazione europea incaricata di gestire la produzione di carbone e acciaio, con una storica Dichiarazione Schuman pronunciata dal ministro degli esteri francese Robert Schuman, in cui proponeva la creazione di un’organizzazione europea per la gestione della produzione del carbone e dell’acciaio. L’obiettivo principale era quello di garantire la pace e la cooperazione tra i paesi europei dopo la Seconda Guerra Mondiale. La CECA fu solo l’inizio della cooperazione europea, e presto si unirono altri paesi, dando vita alla Comunità Economica Europea (CEE) nel 1957.

Questo è stato il primo passo verso la creazione dell’Unione europea come la conosciamo oggi, l’UE è stata fondata con l’obiettivo di promuovere la pace, la prosperità e l’unità tra i popoli europei. La Giornata dell’Europa è una celebrazione importante per tutti i cittadini dell’Unione europea, un simbolo a testimoniare la cooperazione e l’unità tra i paesi europei, promuovendo la pace, la democrazia, i diritti umani e la prosperità economica. È anche un’opportunità per riflettere sulle sfide che l’UE deve affrontare e per rinnovare il suo impegno per una maggiore integrazione europea. La Giornata dell’Europa è stata celebrata per la prima volta nel 1985, per celebrare il 35º anniversario della dichiarazione Schuman. Da allora, è diventata una festa annuale per commemorare la cooperazione e l’integrazione europea. In occasione di questa giornata, l’UE e i suoi paesi membri organizzano eventi e attività per promuovere i valori europei e sensibilizzare i cittadini sull’importanza dell’Unione.

L’Unione europea è stata fondata per promuovere la pace e la stabilità in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale, mira a promuovere la cooperazione economica e la crescita, nonché a proteggere i diritti dei cittadini europei e a promuovere la solidarietà tra i suoi membri. La creazione dell’UE è stata un processo lungo e complesso che ha richiesto il lavoro e l’impegno di molti leader europei. Da allora, l’UE ha continuato a crescere e svilupparsi, diventando un attore importante nella politica globale, arrivando a contare 27 paesi membri, con una popolazione di oltre 447 milioni di persone. Inoltre, l’Unione europea è impegnata a proteggere l’ambiente e a promuovere la sostenibilità, attraverso iniziative come il Green Deal europeo. Questo piano ambizioso mira a rendere l’UE il primo continente al mondo a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. L’UE sta anche lavorando per ridurre l’inquinamento dell’aria e dell’acqua, promuovere l’energia pulita e proteggere la biodiversità.

La Giornata dell’Europa è anche un’occasione per riflettere sulle sfide che l’UE deve affrontare e per rinnovare il suo impegno per una maggiore integrazione europea. Tra le sfide più urgenti ci sono la gestione dell’immigrazione, la lotta al terrorismo e al crimine organizzato, la promozione della digitalizzazione e la difesa dei diritti umani e della libertà di espressione. Inoltre, la pandemia di COVID-19 ha messo in evidenza la necessità di una maggiore solidarietà tra i paesi europei. L’UE ha dovuto affrontare sfide senza precedenti nella gestione della crisi sanitaria e della ripresa economica, dimostrando la necessità di un’azione coordinata e di un’unità tra i paesi membri.

La Giornata dell’Europa è un momento importante per celebrare l’unità europea e riflettere sulle opportunità e le sfide che ci aspettano, ricordare che l’Unione europea è stata creata per promuovere la pace, la democrazia e la prosperità economica, e ha svolto un ruolo importante nella politica globale. Ad aprire le celebrazioni in Italia sarà il ministro Raffaele Fitto intervenendo alle ore 9:00 a “Esperienza Europa – David Sassoli” per un incontro con gli studenti dell’Istituto Amerigo Vespucci di Roma e, in collegamento, con le scuole ambasciatrici del Parlamento europeo e con altri istituti di Siracusa, Urbino e Bassano del Grappa. Nel corso dell’evento, e nel contesto del programma “Anno europeo delle competenze”, sarà presentata l’iniziativa della visita virtuale del Parlamento europeo nel Metaverso con l’utilizzo di tecnologie innovative per far conoscere le istituzioni UE e le loro politiche. Grazie a questo nuovo strumento, Esperienza Europa – David Sassoli diviene sempre più il luogo in Italia di scoperta attiva della democrazia europea.

