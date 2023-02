European Youth Event 2023

Ci si può iscrivere fino al 24 febbraio all’EYE2023, l’evento del Parlamento europeo per i giovani che si terrà a Strasburgo il prossimo 9 e 10 giugno e al quale possono partecipare tutti i giovani europei di età compresa tra i 16 e i 30 anni. Non è necessario formare un gruppo e le iscrizioni sono individuali. La scadenza è alle ore 23:59 del 24 febbraio. Sarà un evento che porterà migliaia di giovani provenienti da tutta Europa di età compresa tra i 16 e i 30 anni a riempire i locali del Parlamento europeo per discutere e condividere idee su come plasmare il futuro dell’Europa. Il numero di posti è limitato e le domande di partecipazione verranno trattate in ordine d’arrivo, la presenza all’evento è gratuita, ma le spese di viaggio e soggiorno a Strasburgo saranno a carico dei partecipanti.

In occasione di questa quinta edizione dell’evento EYE2023, a Strasburgo si svolgeranno attività in presenza e online. In totale sono previste circa 200 attività tra dibattiti, discussioni, opportunità di networking, performance artistiche, attività sportive e laboratori interattivi. Alcune delle attività sono organizzate in collaborazione con altre istituzioni, organizzazioni internazionali, società civile e organizzazioni giovanili. I giovani saranno affiancati da esperti, attivisti, personaggi influenti, politici, e avranno l’opportunità di esprimere le loro opinioni, scambiare idee e trarre ispirazione dal centro della democrazia europea.

Si prevedono 17 attività organizzate dall’Unità di sensibilizzazione dei giovani del Parlamento europeo, integrate da attività organizzate da altre unità all’interno del Parlamento europeo, dai partner EYE, dalle organizzazioni giovanili e dai partecipanti. Il cambiamento climatico non è solo una crisi esistenziale, è anche una questione di giustizia, la maggior parte dei decisori mondiali è in età avanzata, ma saranno le generazioni più giovani a pagare i danni indotti dalla crisi climatica. Il terreno in cui si coltiva il cibo, le api che impollinano i raccolti, l’acqua che si beve e l’aria che si respira, dipendono tutti dalla biodiversità. Tuttavia, insetti, vertebrati e specie vegetali stanno diminuendo a ritmi allarmanti a causa delle attività umane. Oltre al cambiamento climatico, la perdita di biodiversità è un’altra crisi ambientale che potrebbe benissimo essere esistenziale. L’istruzione è la base per una società in evoluzione, viene spesso detto che si deve diventare medici, ingegneri o avvocati. Ma queste scelte sono davvero le più utili e adattive per la società attuale? Come si possono acquisire competenze come l’alfabetizzazione digitale e l’educazione ambientale che si dimostrerebbero utili per il mercato del lavoro verde e digitale di domani?

Per proteggere i valori fondamentali dell’UE, tra cui l’uguaglianza, i diritti umani e la democrazia, lo stato di diritto è essenziale. In che modo l’UE garantisce sistemi giudiziari nazionali efficaci e indipendenti che tutelino i suoi valori fondamentali? Il nuovo regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto è sufficiente a rafforzare lo Stato di diritto in tutti gli Stati membri? Fino a che punto siamo arrivati nella lotta per la libertà dalla discriminazione e per i diritti fondamentali delle persone LGBTQI+? Cosa sta facendo il Parlamento europeo per proteggere i diritti umani in Europa e oltre? Sentendo gli spari in Ucraina nel febbraio 2022, gli europei si sono uniti per difendere i loro valori e interessi comuni sulla scena mondiale. La guerra in Ucraina ha influenzato molte politiche dell’UE e, di conseguenza, ha avvicinato gli Stati membri dell’UE. Quali sono le conseguenze di questa crisi sull’UE, in particolare sul suo ruolo di attore globale? Nel 2015 più di un milione di persone hanno presentato domanda di asilo nell’UE, che all’epoca rappresentava il più alto flusso migratorio dalla Seconda guerra mondiale. Dopo l’invasione russa dell’Ucraina, questo non è più vero. Più di tre milioni di persone sono state costrette a fuggire dalle loro case nel primo mese di guerra. Nella vera dimostrazione di solidarietà, migliaia di rifugiati sono stati accolti calorosamente nell’UE, ma non tutti allo stesso modo. In che modo l’UE può sostenere quei paesi e quei cittadini che difendono i valori europei?

Con le recenti crisi che l’UE sta affrontando, tra cui il COVID-19, la guerra in Ucraina e l’inflazione, ci adattiamo costantemente al cambiamento. Questi tempi difficili allargano il divario tra le classi sociali e aumentano le disuguaglianze e l’esclusione. Che tipo di politiche possono aiutare a creare società più eque? L’Europa sta facendo abbastanza per risolvere questi problemi? Il COVID-19 ha cambiato il mondo e ha influenzato ogni aspetto della nostra vita. Quali sono le principali lezioni che l’Unione europea dovrebbe trarre dalla pandemia? La digitalizzazione e la globalizzazione stanno cambiando rapidamente il mondo del lavoro. COVID-19 ha accelerato questi cambiamenti, aumentando la flessibilità per alcuni ma portando alla perdita del lavoro o al burnout per altri. Come sarà il futuro del lavoro?

Nel 2023, ci stiamo rapidamente avvicinando alla metà del sesto quadro finanziario pluriennale. È ora di fare il punto! Per prima cosa: che cos’è un quadro finanziario pluriennale? E come si collega a Next Generation EU? C’è un modo per coinvolgere direttamente i giovani nel bilancio dell’UE? Colegislatore, procedura legislativa ordinaria, Spitzenkandidaten, liste elettorali transnazionali: i concetti astratti e le parole d’ordine della bolla di Bruxelles abbondano quando si parla di Unione europea. Non è sempre facile capire cos’è l’Europa e cosa fa per te, ma con le prossime elezioni europee del 2024 non è mai stato così importante. Che ruolo ha il Parlamento europeo, in quanto unica istituzione dell’UE eletta direttamente?

