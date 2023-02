L’avvistamento e successivo abbattimento di un pallone che sorvolava i cieli degli Stati Uniti e del Canada hanno suscitato una specie di paranoia in America. Nella settimana seguente, sono stati abbattuti altri tre oggetti non identificati e di forma diversa. Mentre il primo pallone era attribuibile alla Cina (i cinesi non lo hanno smentito, dicendo però che si trattava di semplice ricerca atmosferica) e il suo scopo quello di esercitare spionaggio dall’alto, sugli altri oggetti resta il mistero. Tanto che, a un certo punto, un alto militare USA ha persino detto di non poter escludere che si trattasse di oggetti extraterrestri (ipotesi poi smentita).

Il Presidente Biden, dopo giorni di ermetismo, ha dichiarato che non vi erano prove che gli oggetti (di cui ha rivendicato la distruzione perché ritenuti pericolosi per l’aviazione civile) appartenessero ad altri Paesi e che probabilmente avessero scopi “benigni”.

Va notato che i palloni, che sembravano un relitto di altri tempi, continuano a essere usati sia per spionaggio sia per ricerche di altro genere, perché sono facili da costruire e poco costosi, se paragonati ai complessi e carissimi satelliti. Per cui ve ne sono a centinaia nei cieli di tutto il mondo. È venuto anche fuori che ci sono associazioni di privati amatori della materia che finanziano e lanciano i loro palloni. Una società dell’Idaho ha segnalato la perdita di un suo pallone in coincidenza con l’abbattimento del terzo oggetto. Per cui l’Amministrazione USA corre il rischio del ridicolo, per aver abbattuto con un missile che costa 475.000 dollari un oggetto innocuo che ne costa appena 12.

