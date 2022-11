Italia delle Regioni

Il presidente della Conferenza delle Regioni Fedriga giudica costruttivo il confronto con il ministro degli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli: “Ringrazio il Ministro Calderoli per la sensibilità istituzionale avuta nell’anticipare alla Conferenza delle Regioni la bozza del provvedimento sull’Autonomia differenziata, ma anche per il franco confronto sugli importanti temi connessi alla prossima Legge di Bilancio”, dichiara il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga.

“In particolare abbiamo spiegato le priorità e discusso le proposte delle Regioni sulla Legge di Bilancio inviate al Governo. È fondamentale una forte collaborazione istituzionale per superare le principali emergenze economiche e sociali. La salvaguardia di molti servizi a cittadini e imprese è infatti strettamente legata agli equilibri dei bilanci regionali. Sotto osservazione, in particolare, le compensazioni per i mancati introiti nel trasporto pubblico locale e in sanità le risorse non ancora riconosciute per la pandemia e il caro energia”.

Il Ministro Calderoli ha comunque rassicurato sulla volontà del Governo di continuare nel solco della leale collaborazione istituzionale. Lo dimostra anche questo primo coinvolgimento delle Regioni nei processi di riforma e decisionali.

“Con questo spirito – spiega Fedriga – studieremo la proposta di disegno di legge per l’attuazione dell’Autonomia differenziata presentata dal Ministro Calderoli. E’ una bozza di lavoro, quindi la esamineremo, faremo delle proposte e daremo il nostro contributo per migliorarla insieme. Ad esempio, le Regioni hanno chiesto l’approvazione dei Lep, i livelli essenziali delle prestazioni. È l’inizio di un confronto e di un progetto che vede già partecipi alcune Regioni, ma l’intendimento è di allargare la prospettiva alle Regioni che vogliano acquisire una maggiore responsabilità su alcune materie a seconda delle proprie specificità. La Conferenza delle Regioni valuterà quindi i contenuti e l’impostazione, verificando che ci siano i presupposti innovativi e virtuosi che garantiscano la rinascita e il corretto sviluppo dei territori. Ne discuteremo anche all’evento L’Italia delle Regioni, il primo appuntamento annuale che ha organizzato la Conferenza delle Regioni – quest’anno a Milano e Monza il 5 e 6 dicembre – proprio sul rafforzamento e le prospettive di un nuovo regionalismo. Valorizzare la ricchezza delle nostre diverse identità è il futuro del nostro Paese”.

Decaro incontra il Ministro Valditara: “Confronto positivo. Esaminata situazione progetti scuola del PNRR”. Si è svolto recentemente, presso la sede del Ministero, un proficuo incontro tra il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e il presidente dell’Anci Antonio Decaro. La discussione è stata incentrata sulle esigenze poste dall’Anci rispetto alle scadenze e allo stato di aggiornamento del Pnrr e ha prodotto una piena intesa sui seguenti punti: – Sul piano per gli asili nido e scuole dell’infanzia, preso atto dei ritardi accumulati in precedenza, il Ministro ha recepito le istanze di Anci e si è concordato di posticipare la scadenza interna dal 31 marzo 2023 al 31 maggio 2023. Si è condiviso comunque l’impegno a valutare l’opportunità di una proroga della milestone europea del 30 giugno, sempre in raccordo con le istituzioni europee. – Sul piano per la messa in sicurezza, il Ministro ha recepito le istanze di Anci e si è impegnato a fissare per decreto la definizione dei termini entro il 15 settembre 2023. – In riferimento ai ribassi d’asta, raccolte le richieste di Anci, il Ministro si impegna a valutare una proposta normativa che consenta la loro applicazione anche ai progetti in essere. Per quanto riguarda la messa in sicurezza e riqualificazione degli impianti scolastici, il Ministro ha preannunciato la possibilità di implementare a breve un piano ambizioso e significativo sull’edilizia scolastica.

“Sono molto soddisfatto del dialogo costruttivo con il presidente Decaro e con i Comuni italiani”, ha dichiarato il Ministro Valditara. “La grande Alleanza per la Scuola e per il Merito che ho lanciato, e in cui credo fortemente, non può che avere tra i suoi interlocutori privilegiati le istituzioni più di prossimità, più vicine alle esigenze quotidiane dei territori e delle famiglie. Da questo punto di vista, oggi facciamo il primo passo significativo e concreto di un percorso che intende colmare i ritardi accumulati da esperienze precedenti e ottimizzare al massimo le possibilità di sviluppo offerte dal Pnrr”.

“Abbiamo avuto con il ministro Valditara un incontro positivo – ha commentato Antonio Decaro – nel corso del quale abbiamo esaminato lo stato di avanzamento dei progetti del PNRR per asili nido e scuole dell’infanzia affidati alla realizzazione dei Comuni. Alla luce dell’incontro, come ANCI siamo fiduciosi che si sia intrapresa la strada giusta per la realizzazione di opere così importanti per i nostri concittadini. Sarà importante proseguire nel percorso di piena collaborazione tra le istituzioni per verificare l’attuazione dei progetti e per affrontare di volta in volta le questioni che si porranno”.

©Futuro Europa® Le immagini utilizzate sono tratte da Internet e valutate di pubblico dominio: per segnalarne l’eventuale uso improprio scrivere alla Redazione