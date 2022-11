Premio Sacharov 2022 al popolo ucraino

La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha annunciato il vincitore dell’edizione 2022 del Premio Sacharov, che l’anno scorso fu assegnato al politico russo e attivista anticorruzione Alexei Navalny. Il Premio Sacharov per la libertà di pensiero è stato istituito nel 1988 per onorare le persone e le organizzazioni che difendono i diritti umani e le libertà fondamentali e viene assegnato ogni anno dal Parlamento europeo. È intitolato alla memoria del fisico e dissidente politico sovietico Andrei Sacharov e consta di premio in denaro di 50.000 euro. La proclamazione del vincitore è avvenuta in plenaria a Strasburgo, a seguito alla decisione della Conferenza dei Presidenti del Parlamento (la Presidente e i leader dei gruppi politici) e la consegna del Premio Sacharov avverrà il 14 dicembre a Strasburgo.

Il vincitore è uscito da un trittico di finalisti selezionati il 13 ottobre nel corso della riunione congiunta tra le commissioni per gli affari esteri e per lo sviluppo, Julian Assange, co-fondatore di Wikileaks; il coraggioso popolo dell’Ucraina, rappresentato dal loro presidente, dai leader eletti e dalla società civile; la Commissione per la verità della Colombia. Gli eurodeputati hanno selezionato i finalisti da un elenco più lungo di candidature presentate da gruppi politici o da gruppi di almeno 40 eurodeputati, arrivando infine a individuare i tre finalisti. In qualità di co-fondatore dell’associazione WikiLeaks, Assange ha fornito alle principali testate giornalistiche di tutto il mondo, documenti riguardanti crimini di guerra, detenzioni arbitrarie, violazioni e torture, e attualmente recluso in un penitenziario del Regno Unito e in attesa di estradizione verso gli Stati Uniti per essere processato con l’accusa di spionaggio e uso improprio dei mezzi informatici. La Commissione per la verità in Colombia è un’istituzione creata nell’ambito di un accordo di pace del 2016 per porre fine al conflitto colombiano. Il suo obiettivo è stabilire i fatti sulle violazioni dei diritti umani durante il conflitto e difendere i diritti di milioni di vittime; rende omaggio alle vittime della guerra civile ed è descritto come un’opportunità per sostenere il processo di pace. La guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, lanciata nel febbraio 2022, sta infliggendo enormi costi al popolo ucraino, sia in termini di vite perse sia in termini di città e paesi ridotti in rovina. Il popolo ucraino sta lottando per proteggere le proprie case, la propria sovranità, la propria indipendenza e la propria integrità territoriale, ma ogni giorno si batte anche per la libertà, la democrazia, lo Stato di diritto e i valori europei sul campo di battaglia.

La vittoria premia il presidente Volodymyr Zelensky come “il volto coraggioso del popolo ucraino, sottolineando il suo coraggio, resilienza e devozione al suo popolo per i valori europei“. Inoltre, si ricordano, tra gli altri, i Servizi di emergenza statali dell’Ucraina, la fondatrice dell’unità di valutazione medica “Angeli di Taira”, Yulia Pajevska, l’attivista per i diritti umani Oleksandra Matviychuk, avvocatessa per i diritti umani e Presidente dell’organizzazione Centro per le libertà civili; il Movimento di Resistenza Civile del Nastro Giallo e Ivan Fedorov, sindaco della città ucraina di Melitopol, attualmente occupata dalle forze russe.

La Presidente Metsola ha dichiarato: “Questo premio è per gli ucraini che combattono sul campo. Per quelli che sono stati costretti a fuggire. Per quelli che hanno perso parenti e amici. Per tutti quelli che si alzano e combattono per ciò in cui credono. So che il coraggioso popolo ucraino non si arrenderà, e non lo faremo nemmeno noi. La guerra di aggressione ingiustificata della Russia contro l’Ucraina sta infliggendo costi enormi al popolo ucraino, che non sta combattendo solo per proteggere le proprie case, la sovranità, l’indipendenza e l’integrità territoriale, ma anche per difendere la libertà, la democrazia, lo Stato di diritto e i valori europei “contro un regime brutale che cerca di minare la nostra democrazia, indebolire e dividere la nostra Unione“.

