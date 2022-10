Tandem (Film, 2000)

Lucio Pellegrini non bissa il successo di E allora mambo! (1999) con il meno riuscito Tandem, pur contando su un cast simile, a partire dalla coppia Luca e Paolo, e su una comicità figlia dei successi televisivi (Target, Ciro, Il figlio di Target).

La storia verte sul cantante rock Luca (Bizzarri), innamoratissimo della studentessa Camilla (Maggi), ma in crisi coniugale, che deve ricorrere alla psicologa Blanda (Sacchi), così come la compagna frequenta il terapeuta Pietro (Kessisoglu). Il problema è che i due sanitari sono marito e moglie, ma sono in totale disaccordo sia nella vita privata che nelle terapie da praticare, va da sé che si lasceranno, con Pietro che vivrà una breve storia d’amore insieme a Camilla.

Tutta la pellicola si basa su questa trama insolita, da commedia all’italiana rivisitata al surreale, che porta a uno scambio di coppie, tradimenti, infine a nuovi rapporti che si stabilizzano in un finale ricco di colpi di scena. La commedia non può dirsi riuscita, sia per una sceneggiatura (Pellegrini e Bonifacci) abbastanza confusa, sia per una mancanza di gag e di momenti comici che dovrebbero essere il sale della storia. I personaggi non sono costruiti bene, non ci affezioniamo né al cantante rock innamorato, né allo psicologo con manie suicide che sogna di scappare nel deserto, così come i ruoli femminili (Maggi e Sacchi) sono troppo sopra le righe per risultare credibili. Luca e Paolo sono molto più bravi in televisione che al cinema, anche se nel primo film avevano fatto ben sperare, al tempo stesso Lucio Pellegrini non riesce a indirizzare il racconto sui giusti binari di comicità. Farsa strampalata, dove spiccano di tanto in tanto (in piccoli ruoli) Luciana Littizzetto, Enrico Bertolino e Paolo Sassanelli, per non parlare della grande Catherine Spaak in un prezioso cameo. Purtroppo il nucleo centrale del racconto latita, tra situazioni paradossali, amori non troppo giustificati, conclusioni affrettate e forzature di trama.

Fotografia buona di una Torino luminosa, con spaccati cittadini e campestri sulle rive del Po, montaggio abbastanza serrato, anche se 106’ sono troppi per le cose da dire, colonna sonora divertente e ritmata. Un film uscito in un primo tempo solo in VHS, adesso reperibile in DVD, che non ha avuto molta circolazione in sala. Si vede poco anche nei passaggi televisivi, ma dopo aver visionato il film ne comprendiamo il motivo. Trascurabile nel quadro della filmografia comica italiana, resta comunque superiore ai molti titoli inutili che di questi tempi infestano le sale. Consigliato per i soli fan di Luca e Paolo.

Regia: Lucio Pellegrini. Soggetto: Lucio Pellegrini. Sceneggiatura: Lucio Pellegrini., Fabio Bonifacci. Fotografia: Fabio Cianchetti. Montaggio: Paolo Marzoni. Musiche: Roberto Colombo. Scenografia: Stefano Giambanco. Produttore: Beppe Caschetto. Case di Produzione: Medusa Film, ITC Movie. Collaborazione Produzione: Tele +. Distribuzione Italia: Medusa Distribuzione. Paese di Origine: Italia, 2000. Durata: 106’. Genere: Commedia. Interpreti: Luca Bizzarri (Luca Cavallaro), Paolo Kessisoglu (Pietro Borsello), Maddalena Maggi (Camilla), Fabrizia Sacchi (Blanda Tozzi), Catherine Spaak (madre di Camilla), Luciana Littizzetto (commissaria), Angela Orsini (madre di Luca), Antonio Barillari (manager), Enrico Bertolini (ing. Pinna), Erika Urban (Patrizia), Fulvio Falzarano (Carlo), Giovanni Esposito (Cannavò), Paolo Sassanelli (Pongo), Sandra Ceccarelli (Sabra), Srdan Todorovic (Papandreu9, Linda Giumento (ragazza alla festa).

