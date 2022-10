UE, nuovi severi limiti per i POP

Gli “inquinanti organici persistenti (POP)” chiamati anche “prodotti chimici per sempre” sono sostanze chimiche tossiche che si decompongono lentamente e quando vengono rilasciate nell’ambiente, vi rimangono a lungo e si accumulano sia nella catena alimentare che negli organismi viventi. Si può comprendere il loro grado di pericolosità tenendo conto che a causa della loro persistenza, queste sostanze chimiche possono essere trasportate dall’acqua, dall’aria o da specie migratorie attraverso i confini e trasportate lontano da dove sono state prodotte o utilizzate per la prima volta. Questo comporta la possibilità che vengano trasferiti da una generazione all’altra, anche se non vengono più prodotti o utilizzati. L’esposizione alle diossine può provocare lesioni cutanee, difetti del sistema immunitario e disturbi del sistema ormonale e riproduttivo. Nel 2008, l’Irlanda ha riscontrato livelli elevati di diossine nella carne di maiale, nel 1999 in Belgio sono state trovate diossine nel pollame e nelle uova e nel 1976 in Italia, un incidente in un’azienda chimica (noto come il disastro di Seveso) causò il rilascio di diossine.

L’UE procede verso l’economia circolare, promuovendo il riutilizzo e il riciclaggio dei prodotti, ma è necessario garantire che le sostanze chimiche tossiche non si concentrino nei materiali riciclati. L’elevata esposizione a sostanze chimiche ha provocato malattie o anomalie in un certo numero di specie selvatiche, inclusi alcuni tipi di pesci, uccelli e mammiferi. Questi inquinanti possono trovarsi praticamente ovunque, dagli alimenti all’aria che respiriamo, nei prodotti utilizzati nella nostra vita quotidiana quali pitture, vernici e saponi, nonché nei rifiuti provenienti da alcuni prodotti di consumo come tessuti impermeabili, mobili, plastica e apparecchiature elettroniche. Sono presenti anche in pesticidi, prodotti chimici industriali come i policlorobifenili (PCB) e sottoprodotti non intenzionali di processi industriali come le diossine. Sono stati trovati anche nell’uomo (compreso nel latte materno) e possono rappresentare un rischio di cancro, disturbi riproduttivi, alterazione del sistema immunitario, deterioramento neurocomportamentale, interruzione dell’ormone, danni al DNA e aumento dei difetti alla nascita. In alcuni casi, quando la concentrazione di sostanze chimiche nocive è inferiore a una certa soglia, potrebbe essere consentito il riciclaggio dei prodotti.

Poiché queste sostanze chimiche impiegano molto tempo a scomparire, la loro gestione come rifiuti deve essere regolamentata con attenzione, in modo da far sì che queste non vengano reintrodotte dopo il loro smaltimento. Un tale rischio deve essere preso in considerazione dall’UE al momento di attuazione del suo piano per l’economia circolare. I prodotti contenenti sostanze chimiche persistenti devono essere trattati in modo tale che gli inquinanti: vengono distrutti (ad esempio mediante incenerimento), trasformati irreversibilmente, stoccati in modo permanente (ad esempio, in formazioni rocciose profonde, sotterranee, dure, miniere di sale o discariche per rifiuti pericolosi).

Nell’ottobre 2022 il Parlamento ha approvato, con 534 voti favorevoli, 25 contrari e 66 astenuti, una revisione delle norme sugli inquinanti organici persistenti (POP) per ridurre la quantità di sostanze chimiche pericolose nei rifiuti e nei processi di produzione. Le nuove regole introdurranno limiti più severi, vieteranno alcune sostanze chimiche e manterranno gli inquinanti lontani dal riciclaggio. Siè decido di abbassare in modo i livelli consentiti per numerosi inquinanti organici persistenti nei prodotti; l’obbligo di distruzione o incenerimento per i materiali contenenti livelli di inquinanti troppo elevati e il divieto di riciclo degli stessi; di aggiungere nuove sostanze chimiche all’elenco delle sostanze nocive: il regolamento deve ora riguardare anche il composto chimico sintetico Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS), che si trova negli imballaggi alimentari, nei materiali resistenti alle macchie e all’acqua, alle schiume antincendio e agli additivi per vernici. Nel giugno 2022, questa sostanza chimica è stata aggiunta all’elenco delle sostanze nocive ai sensi della Convenzione di Stoccolma.

Dopo la votazione, il relatore Martin Hojsík (Renew, SK) ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è proteggere la salute dei cittadini e l’ambiente, garantendo un’economia veramente circolare, priva di sostanze chimiche tossiche. L’esito dei negoziati con gli Stati membri è un passo nella giusta direzione. Abbiamo dimostrato impegno per l’attuazione della Convenzione di Stoccolma, il che è chiaro: l’unico modo per affrontare i POP, una delle sostanze chimiche più pericolose che conosciamo, è lavorare per eliminarli“.

©Futuro Europa® Le immagini utilizzate sono tratte da Internet e valutate di pubblico dominio: per segnalarne l’eventuale uso improprio scrivere alla Redazione