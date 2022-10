Le elezioni in Brasile

Il risultato del primo turno elettorale per la presidenza del Brasile ha riservato una sorpresa. Lula viene in testa, ma con un margine molto minore di quanto indicavano i sondaggi (4 punti e non 10 o 12, anzi alcuni prevedevano una vittoria di Lula al primo turno, con più del 50%).

Ora i due candidati dovranno andare al ballottaggio, previsto per il 30 ottobre e tutto è possibile, ma Lula parte in vantaggio. In Brasile si affrontavano una destra “trumpiana” a una sinistra laburista, ma non irresponsabile, anche se Lula nella sua campagna aveva fatto promesse abbastanza populiste.

Inutile dire che il risultato del ballottaggio avrà riflessi nel resto dell’America Latina, della quale il Brasile è il paese largamente più popoloso e con un’economia più importante. Ma non credo possa provocare grandi variazioni di forze sul piano mondiale, se pensiamo che, nella guerra scatenata da Putin, Bolsonaro aveva mantenuto una linea vicina a Putin.

©Futuro Europa® Le immagini utilizzate sono tratte da Internet e valutate di pubblico dominio: per segnalarne l’eventuale uso improprio scrivere alla Redazione