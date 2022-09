Ho seguito con vivo interesse il dibattito tra Giorgia Meloni ed Enrico Letta organizzato dal Corriere.

Devo dire innanzitutto che è stato un dibattito civile, lontano dagli insulti gridati cui siamo spesso abituati. Non poteva che essere così, per chi, come me, conosce Enrico Letta da almeno 30 anni e sa quanto sia serio e composto. Però anche la Meloni si è mostrata seria e civile, lontana dallo stile del suo alleato Salvini.

Quanto ai contenuti, si può essere o no d’accordo su temi come l’adozione da parte degli omosessuali, ma sui temi che veramente contano, cioè l’Europa e la guerra in Ucraina, la leader della destra ha detto cose del tutto condivisibili e rassicuranti per chi temeva e teme la sgangherata politica di Salvini e del mummificato Berlusconi. Se la destra vince, c’è da augurarsi che sia lei a guidare il governo e a dirigere la nostra politica estera.

