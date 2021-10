Germania, quale governo?

Le elezioni tedesche di domenica scorsa hanno dato un risultato abbastanza complicato, dato il frazionamento del voto tra sei forze politiche. Il lato buono è che i partiti di estrema destra (AFD) e sinistra (LINK) sono rimasti ai margini, con il quinto e sesto posto, e non potranno influire sulla formazione del governo né sulla sua politica.

Una coalizione però è comunque necessaria. La “grande coalizione” tra Socialdemocratici e democristiani, con cui già governava la Merkel, pare questa volta esclusa. D’altra parte, alla CDU-CSU farà forse bene un periodo di opposizione, dopo 16 anni di governo, per recuperare una parte almeno dei voti perduti.

Messa da parte la grande coalizione, resta l’ipotesi di una coalizione che riunisca il PSD, i Verdi e i Liberali, rispettivamente primo, terzo e quarto partito più votato. Insieme, hanno abbastanza seggi in Parlamento da costituire una maggioranza abbastanza solida. Il vincitore, Olaf Scholtz, ha infatti annunciato la volontà di aprire una trattativa con i due partiti, che a loro volta hanno dato la loro disponibilità.

Non è però che l’inizio di un cammino che sarà probabilmente lungo e non facile (Scholtz parla di governo a Natale). Una coalizione, almeno in un Paese serio, deve essere più che la somma matematica di voti in Parlamento per formare un governo, ma deve avere un’intima coerenza che le permetta poi di governare senza scossoni per tutta la legislatura. Nel frattempo, la Merkel resterà al timone in forma transitoria.

Una formula quale quella che si profila non dovrebbe anticipare grandi novità nella politica economica né, penso, in quella europea, a cui almeno socialisti e liberali restano fedeli. La presenza dei Verdi porterà tuttavia un’accentuazione ambientalista che è del resto la benvenuta in un’epoca in cui il mondo, se non si interviene seriamente e a tempo, va verso la catastrofe ecologica. La fortuna vuole che questo sia anche il pensiero dell’Amministrazione Biden, destinata a essere uno degli attori protagonisti delle prossime iniziative.

©Futuro Europa® Le immagini utilizzate sono tratte da Internet e valutate di pubblico dominio: per segnalarne l’eventuale uso improprio scrivere alla Redazione