Aborto e Comunione

La Conferenza dei Vescovi cattolici degli Stati Uniti ha deciso a grande maggioranza di mettere allo studio un regolamento sulla Comunione, nell’intento dichiarato di stabilire norme più strette, tra l’altro prevedendo di negare la Comunione a persone che, nella vita pubblica, sono a favore dell’aborto. È ovvio che la proibizione riguarderebbe il cattolico Biden, che nella campagna elettorale non ha nascosto di essere favorevole all’aborto in certe condizioni.

Siamo appena all’inizio di un cammino che non sarà breve né facile, ma il fatto che la maggioranza (oltre il 70%) dei Vescovi appartiene all’ala conservatrice fa pensare che l’assurda regola potrebbe essere adottata, anche se il Vaticano è contrario, e se poi vi sarebbero vari Vescovi che non la applicherebbe nelle proprie diocesi.

Se ci si pensa, però, il fatto stesso che si discuta di una simile assurdità è il segno preoccupante che una parte consistente delle gerarchie cattoliche americane (e non solo) abbracci idee retrograde proprie di una certa destra estrema e lontane dalle preoccupazioni quotidiane del popolo cristiano e dallo spirito che Papa Francesco sta, non sempre con successo, cercando di infondere alla Chiesa, spingendola a volgere la propria azione ai poveri e ai diseredati.

Vale la pena ricordare che gli stessi Vescovi conservatori hanno per anni appoggiato Trump, che di cristiano non ha nemmeno un’ombra, è un immorale e un frodatore manifesto, però tiene una posizione formalmente di difesa della vita.

In altre situazioni, ho notato la strana ossessione della Chiesa, cattolica e protestante, che perde di vista la sostanza del Vangelo e si afferra a principi che mai il Signore ha enunciati, quel Signore che ha insegnato il perdono e ha aperto le braccia a tutti, a cominciare dai peccatori. E ho notato il formalismo che permette alla Chiesa di accettare e appoggiare personaggi la cui morale privata è tutto il contrario di quella che ci si aspetta da un cristiano, ma in pubblico sposano le posizioni più oltranziste in certe materie, come aborto e controllo delle nascite, di cui una Chiesa arretrata e sempre più lontana dalla gente fa le sue barricate.

Biden è una persona perbene, un uomo di sicura moralità e di evidente fede. La sola idea che un uomo così possa essere tenuto lontano da un Sacramento importante come la Comunione, per una posizione espressa in veste di politico laico, fa semplicemente orrore.

