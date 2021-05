La società sta cambiando

“La forza delle donne per la trasformazione” è il titolo di un Convegno che si terrà a Torino sabato nell’ambito dei festeggiamenti dei 60 anni dell’AIDDA Associazione di donne imprenditrici. Posso dire che la trasformazione c’è stata eccome. Abbiamo fatto tantissima strada care amiche. La società cambia e lo fa in fretta.

A volte cambia perché accade qualcosa che scuote la coscienza di tutti e trova terreno fertile in un tempo ormai maturo. Come è stato il metoo. Forse per certi versi esasperato ha comunque suscitato una presa di coscienza di nuovi comportamenti. Mi viene in mente come in passato venivano considerate le donne nelle pubblicità spesso casalinghe in odore di brodo intente a combattere macchie su camicie e cravatte.

Per l’uomo che non deve chiedere mai. Ma cosa avrebbe mai dovuto chiedere chi lo sa. Abbiamo visto magnifici sederi pubblicizzare aperitivi. Che c’entra chi lo sa eppure andava alla grande. Poi per fortuna un po’ alla volta le cose sono cambiate e questo è successo perché noi donne lo abbiamo voluto.

Fino a qualche anno fa anche le donne in posizioni apicali erano mosche bianche; ora cominciamo a essere uno sciame e finalmente possiamo fare la nostra parte. La strada è ancora lunga ma noi non siamo mai stanche. In quest’ottica è molto importante che esista un gruppo come il W20, la vera voce della società civile che tocca con mano i problemi e ne chiede la soluzione in modo competente.

Questo è un anno importante; ci è dato modo di interloquire con i premier dei Paesi più industrializzati. E noi lo faremo, ne abbiamo la capacità. E lo faremo anche stirando una camicia, se ci farà piacere.

