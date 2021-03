Spazio, UE finanzia la ricerca

Le prime strutture di collaborazione tra gli Stati membri negli anni ’60 hanno portato alla creazione dell’Agenzia spaziale europea (ESA) nel 1975. L’Unione europea ha iniziato ad essere coinvolta nel settore negli anni ’90, in particolare attraverso la progettazione dei programmi spaziali dell’UE, Galileo per la navigazione satellitare e Copernicus per l’osservazione della Terra, implementato in collaborazione con l’ESA. La politica spaziale europea è definita e attuata dall’UE, dall’ESA e dai loro Stati membri. Il programma spaziale UE non si limita a studio ed esplorazione, ma ha risvolti pratici nella vita di tutti i giorni, incidendo sulla Comunicazione (telefoni cellulari, TV satellitari, internet in zone remote); Trasporti (sistemi di navigazione, sicurezza dei trasporti, monitoraggio delle rotte di spedizione); Agricoltura (agricoltura di precisione, controllo delle risorse ittiche); Progettazione urbana e regionale; Scienza e Ricerca; Salvataggio delle vite in mare. Lo spazio è uno sforzo cooperativo in Europa da oltre 50 anni.

Un terzo di tutti i satelliti nel mondo sono stati prodotti in Europa, nello spazio ci sono 670.000 detriti di oltre 1 cm., sono 230.000 i professionisti che lavorano nell’economia spaziale europea. Già questi numeri rendono l’idea dell’importanza del progetto spaziale europeo, che vanta 26 satelliti in orbita per fornire dati di navigazione precisi a 1,5 milioni di smartphone. Ma il programma si avvale anche di 15 astronauti europei attivi e per il periodo 2021-2027 sono stati stanziati 14,8 miliardi di euro a prezzi correnti. Questo importo è stato suddiviso con 9 miliardi per EGNOS, il sistema geostazionario europeo di navigazione di sovrapposizione, che fornisce servizi agli utenti sulla terraferma, nell’aria e sull’acqua assieme a GALILEO, il sistema globale di navigazione satellitare di proprietà della UE. Altri 5,4 miliardi sono stati assegnati a COPERNICUS, il principale fornitore di dati di osservazione della Terra. La UE ha poi messo a bilancio 442 milioni di euro per SSA, iniziativa di sorveglianza dell’ambiente spaziale per proteggersi contro i pericoli dallo spazio; e GOVSATCOM, l’iniziativa di comunicazione satellitare per scopi governativi per accedere a comunicazioni satellitari sicure.

L’attuale governance prevede che l’UE finanzia, possiede e gestisce interamente Copernicus, Galileo ed EGNOS. La Commissione è il gestore del programma spaziale dell’UE e ha la responsabilità generale della sua attuazione, anche nel campo della sicurezza. Determina le priorità e l’evoluzione a lungo termine del programma e ne supervisiona l’attuazione. La Commissione ha attualmente delegato lo sviluppo e il dispiegamento dell’infrastruttura spaziale all’Agenzia spaziale europea (ESA), un’organizzazione internazionale che svolge attività di ricerca, sviluppo ed esplorazione spaziale. L’ESA è responsabile della distribuzione dell’infrastruttura Galileo, mentre l’Agenzia dell’UE con sede a Praga (Global Navigation Satellites Systems – GSA) è responsabile della diffusione di Galileo sul mercato. L’ESA gestisce anche parte delle operazioni di Copernicus, mentre alcune operazioni sui satelliti di Copernicus sono gestite dall’Organizzazione europea per lo sfruttamento dei satelliti meteorologici (EUMETSAT) ei servizi di Copernicus sono delegati all’Agenzia europea dell’ambiente (EEA), l’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) , l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (FRONTEX), il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF), Mercator Ocean, il Centro satellitare dell’UE e il Centro comune di ricerca della Commissione. Il nuovo programma spaziale dell’UE propone modalità di cooperazione snelle e semplici tra tutti gli attori istituzionali, senza alterare in modo sostanziale l’equilibrio delle responsabilità tra tutti gli attori coinvolti. Tutti i programmi spaziali esistenti saranno consolidati in un unico programma spaziale dell’UE con diverse componenti. I tre attori chiave – la Commissione europea, l’Agenzia spaziale europea (ESA) e la futura Agenzia dell’UE per il programma spaziale (attualmente l’Agenzia europea dei sistemi globali di navigazione satellitare) avranno ruoli chiaramente definiti. La Commissione coordinerà e supervisionerà le diverse componenti, definirà gli obiettivi di alto livello (bilancio, sicurezza e calendario) e l’evoluzione a lungo termine del programma e sarà incaricata dell’adozione delle attività di regolamentazione. L’ESA, data la sua esperienza senza pari, rimarrà il partner principale e sarà responsabile di: Copernicus: sviluppo, progettazione e costruzione dell’infrastruttura spaziale Copernicus, comprese le operazioni di tale infrastruttura; Galileo ed EGNOS: evoluzione dei sistemi, sviluppo del segmento di terra e progettazione e sviluppo di satelliti; Tutte le componenti del Programma Spaziale con attività di ricerca e sviluppo nei suoi settori di competenza. L’Agenzia dell’UE per il programma spaziale sarà responsabile di: Galileo / EGNOS: la gestione delle operazioni e la manutenzione a terra; comunicazione, promozione e diffusione sul mercato; Accreditamento di sicurezza da parte del Consiglio di accreditamento di sicurezza (SAB) per tutte le componenti del programma spaziale; Possibilità di realizzare lo sviluppo del mercato e il coordinamento degli utenti potenzialmente per tutte le componenti del programma spaziale.

Il 10 novembre, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione hanno approvato i progetti relativi al programma spaziale dell’UE per il 2021-27 e all’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale. Massimiliano Salini, eurodeputato italiano membro del Partito popolare europeo, ha dichiarato: “Un budget ambizioso è un elemento chiave per il successo del programma spaziale dell’UE, i sistemi di navigazione e l’osservazione terrestre stanno migliorando le prestazioni dei servizi di trasporto, il che porterà maggiori vantaggi a livello sia europeo che globale; come, per esempio, il programma Galileo che fornisce servizi operativi 24/7 a quasi 1,3 miliardi di utenti. Una gestione del traffico più efficiente ridurrà le emissioni e affronterà il problema del cambiamento climatico, un aumento nell’uso dei droni migliorerà i servizi postali e di consegna, un migliore tracciamento dei voli ridurrà la cancellazione dei voli e i reclami. La tecnologia spaziale non solo è indispensabile per numerosi servizi europei, ma gioca anche un ruolo da protagonista nell’affrontare concretamente nuove sfide, come il cambiamento climatico, il controllo dei confini e la sicurezza dei cittadini europei. In aggiunta, nessuno degli stati membri preso singolarmente ha la capacità di raggiungere le stelle da solo. Il settore spaziale è inoltre fondamentale per la promozione dell’autonomia strategica dell’UE e per favorire la competitività dell’industria europea. Un aspetto che assume una maggiore importanza se si pensa a un contesto dove le potenze spaziali tradizionali sono molto attive e, al contempo, i nuovi attori in gioco raccolgono con entusiasmo la sfida di competere con l’Europa per il settore spaziale”.

©Futuro Europa® Le immagini utilizzate sono tratte da Internet e valutate di pubblico dominio: per segnalarne l’eventuale uso improprio scrivere alla Redazione