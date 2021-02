Sono iniziati ufficialmente i lavori del Women20-W20, l’engagement group del G20 specializzato su parità di genere che quest’anno è presieduto dall’Italia. Il W20 persegue l’obiettivo di elaborare proposte di policy e raccomandazioni ai leader dei paesi membri del G20 ed è composto da oltre 90 delegate di 20 paesi.

L’evento si è svolto a Roma nella sede della Temple University , il bellissimo Villino Caproni. Si sono collegati oltre 130 tra delegati da tutto il mondo e rappresentanti di Agenzie dell’ONU e istituzioni; il primo giorno ha aperto i lavori Linda Laura Sabbadini Chair del W20 ed ha presentato i temi che verranno discussi insieme alle delegate e che saranno indicati in un documento che Women20 rilascia su base annuale, il Communiqué, un documento di raccomandazioni ai Leader.

I temi 2021 riguarderanno: donne e lavoro, imprenditoria e finanza, digital, violenza di genere e sostenibilità ambientale. Ci saranno due Commissioni speciali, uno sulla salute di genere presieduta dalla Professoressa Flavia Franconi e l’altra sui cambiamenti culturali presieduta dalla Professoressa Fabiana Giacomotti.

L’uguaglianza di genere è un fattore chiave per raggiungere l’agenda per lo sviluppo sostenibile del 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS), in particolare l’obiettivo 5 “Uguaglianza di genere: raggiungere l’uguaglianza di genere e potenziare tutte le donne e le ragazze”, nonché altri OSS pertinenti. L’ambizione principale è garantire che nessuna donna rimanga indietro in un ambiente globale sempre più frammentato e instabile dal punto di vista economico.

Alla fine dei lavori si terrà a Roma un Summit durante il quale il risultato delle consultazioni internazionali sarà consegnato direttamente al Primo Ministro Mario Draghi.

