Salvini e i City Angels, molto rumore per nulla

Mi sento allergico a Matteo Salvini e ai suoi pseudo-valori: populismo, autoritarismo, ostilità all’Europa. Il fatto che a Natale abbia portato qualche pacco dono agli anziani di City Angels, però, non mi pare in sé da condannare, un gesto di solidarietà è sempre benvenuto. Che poi lui se ne sia servito per autopromozione, fa parte del costume, o meglio del malcostume, della politica e non deve stupire. Quale politico, ai giorni nostri, rinuncia a un “selfie” di propaganda?

Posso capire le reazioni del fondatore dei City Angels, Mario Furlan, che milita su sponde politiche e ideologiche ben diverse dalla Lega, e l’imbarazzo della Daniela Javarone, madrina dell’Associazione e presidentessa degli Amici della Lirica, che ha dovuto dimettersi. Ma tutto questo rumore attorno a un gesto insignificante serve solo a dargli un’importanza che, francamente, non merita. Salvini ha detto e fatto in passato cose ben più discutibili.

