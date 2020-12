Sarà indimenticabile

Questo Natale non lo dimenticheremo mai; tutti noi conserveremo qualcosa di buono ma anche molto di brutto di queste feste.

Mi accorgo di guardare con nostalgia a quelle cose così banali come gli aperitivi con gli amici e colleghi e lo scambio di inutili regalini. Eppure quelle cosine sceme mi sono mancate come mi sono mancati gli incontri con gli amici, i baci, gli abbracci.

E poi tutte le videochiamate che hanno sostituito il contatto diretto ci hanno preso la mano. Non faccio altro che sentire “sono in una call” oppure sentiamoci dopo le 17 che prima ho una “call”. Non si sfugge più; quasi rimpiango i bei cari e vecchi convegni dove potevi anche sonnecchiare un po’ cullata da voci monocorde.

Dobbiamo a questa pandemia anche l’aver riscoperto quanto tutti noi amiamo le nostre famiglie; dopo aver storto per anni la bocca e aver digerito cenoni affollati tra fratelli coltelli e zie rimbambite, all’improvviso abbiamo capito quanto fossimo legati a queste cose: come ci hanno proibito di assembrarci (che brutta parola) subito ognuno di noi ha pianto e si è lamentato. Ma come, non siederò vicino allo zio che ogni due minuti mi richiede la stessa cosa? Non guarderò con istinti omicidi i nipoti di mia sorella che mettono le dita su tutto il cibo? Magari augurandomi che mettano le dita nella spina delle lucette dell’albero. Non bacerò mio fratello (che odio profondamente da quando anni prima mi ha rubato i soldi del salvadanaio) ma solo per far piacere a mammà.

Insomma non potremo essere i soliti impavidi mentitori. Quindi che vuol dire? Forse niente, tutto questo ci stava bene? Dava un senso alla nostra vita? Connotava la nostra famiglia? Non so; certo è che ne sentiremo la mancanza. Ma forse stare soli con noi stessi o con la ristretta cerchia familiare ci farà apprezzare di più quello che abbiamo e rimpiangere quello che non abbiamo.

A Natale come nella vita non ci sono certezze; o meglio ce ne è una sola: la sera della vigilia trasmetteranno Una poltrona per due, ormai il vero film di Natale che ha sorpassato tutti. Godiamocelo per la ennesima volta, da soli o in compagnia. Buon Natale a tutti.

