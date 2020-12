Storia dell’Arte online al Peggy Guggenheim

Venezia – Anche il Museo di Peggy Guggenheim si è adeguato al particolare momento storico che stiamo vivendo proponendo dei corsi online di storia dell’arte.

Tutto è cominciato durante il primo lockdown. Chiuso a causa della pandemia, il Museo, che raccoglie presso Palazzo Venier dei Leoni la collezione di Peggy Guggenheim, aveva lanciato l’idea di un ciclo di lezioni d’arte, denominato Incontri, da seguire comodamente da casa.

Considerato l’enorme successo riscosso, ha deciso di replicare con un nuovo corso, sempre su Zoom, dal titolo L’arte è Vita diviso in due cicli di quattro lezioni ciascuno. Un’occasione imperdibile per gli amanti dell’arte, per i curiosi, per tutti coloro che intendono conoscere ed approfondire tematiche su quadri, movimenti artistici e opere.

Riservati ai soci del museo, i corsi online, oltre a garantire la missione educativa della struttura, permettono di mantenere viva la struttura museale, il dialogo con il pubblico.

Entrambi i corsi sono a cura di Alessandra Montalbetti della Pinacoteca di Brera. I proventi del corso (50 euro a ciclo, deducibile fiscalmente) vanno a sostegno del museo. Fino al 31 dicembre sconto del 30% per chi si associa o rinnova l’adesione.

Ecco il calendario degli incontri L’arte è Vita:

Ciclo 1 (novembre – dicembre 2020) – Arte e alchimia: 23 novembre – Arte e pubblicità: 30 novembre – Arte e musica: 14 dicembre 2020 Arte e cibo: 21 dicembre 2020

Ciclo 2 (febbraio – marzo 2021) – Arte e letteratura – Arte e moda – Arte e filosofia – Arte e cinema

©Futuro Europa® Le immagini utilizzate sono tratte da Internet e valutate di pubblico dominio: per segnalarne l’eventuale uso improprio scrivere alla Redazione