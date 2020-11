La moda nel mondo del cinema

Roma – Per chi ama la moda e il cinema, ROMAISON è un’occasione imperdibile. Con questa mostra, il Museo dell’Ara Pacis della Capitale diventa il palcoscenico di superbe collezioni di abiti e accessori delle più grandi sartorie romane create per il mondo cinematografico. Inoltre, nell’offrire al pubblico pezzi autentici dalla fine del ‘700 ad oggi svolge funzione di sintesi della memoria storica del settore.

Fortemente sostenuto dal Comune di Roma, si tratta di un progetto alla sua prima edizione che intende raccontare la creatività della città di Roma tanto amata ed apprezzata dal cinema e dalle sue icone. La città capitolina è infatti da sempre considerata non solo set cinematografico ideale da parte di grandi registi anche internazionali, ma anche fonte indiscussa di ispirazione per la realizzazione di costumi di scena.

Dopo avere visualizzato gli atelier protagonisti della mostra su una mappa, ci si ritrova immersi in un atelier ricostruito fin nei più piccoli dettagli. Proseguendo nel percorso espositivo si arriva allo spazio dedicato agli abiti. Pezzi d’epoca provenienti dagli atelier romani come quello di Maria Monaci Gallenga, Schubert, Zecca, ma anche di produzione francese come Dior e Balenciaga.

L’evento è curato dalla storica e critica della moda Clara Tosi Pamphili la quale riunisce per l’occasione le più importanti sartorie romane: Annamode, Costumi d’Arte Peruzzi, Sartoria Farani, Laboratorio Pieroni, Tirelli Costumi. In mostra i costumi de L’ultimo Imperatore di Bertolucci, di Cleopatra interpretata da Elizabeth Taylor, di Salò di Pasolini, di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto dove Florinda Bolkan indossa un abito di Gallenga, di Barbarella interpretato da Jane Fonda.

ROMAISON dà spazio anche al futuro con la sezione dedicata alle scuole e accademie di moda. Ogni settimana saranno esposti i migliori progetti realizzati dagli studenti di: Accademia di Alta Moda Koefia, Accademia di Belle Arti di Roma, Accademia di Costume e Moda, IED Istituto Europeo di Design, NABA Nuova Accademia di Belle Arti.

Iniziativa promossa da Roma Capitale con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura fino al prossimo 29 novembre.

