Cena con delitto – Knives Out (Film, 2019)

Prendi una serie di vecchi film gialli di successo e riscrivili in salsa moderna, aggiungi un pizzico di umorismo grottesco e un cast di attori superlativo. Il piatto è pronto per essere servito. Dieci piccoli indiani di Agata Christie e tutto il giallo deduttivo alla Holmes-Poirot viene ripensato in una sceneggiatura senza crepe, solida e risolta, dove non c’è una sequenza fuori posto e tutto sorprende fino all’imprevedibile resa dei conti tra investigatore e assassino.

Non si può anticipare molto di questo Cena con delitto – Knives Out di Rian Johnson, un film che fa del colpo di scena la sua arma migliore. Diremo soltanto che il mistero si scatena con la morte di uno scrittore di successo, dopo una cena in famiglia, e che tutti i componenti della stessa avrebbero avuto buoni motivi per ucciderlo. Deus ex machina della storia, un’infermiera latinoamericana, molto amata dallo scrittore, considerata la sola persona meritevole in un covo di serpi e di inetti. Indagine condotta da Benoît Blanc con metodo deduttivo, un famoso detective, ingaggiato non si sa da chi e per quale motivo, visto che la morte dello scrittore pare soltanto un melodrammatico suicidio.

Commedia corale ma anche giallo classico ben ambientato in una villa di Boston, dove ogni attore ha un suo ruolo determinante e un compito da svolgere con straordinaria bravura. Il britannico Daniel Craig è un detective ironico e credibile, così come il canadese Christopher Plummer è un perfetto vecchio scrittore di successo, con tutto il cast familiare all’altezza della situazione, da Shannon a Lee Curtis, passando per Evans e Johnson. Bravissima la cubana Ana de Armas nei panni dell’infermiera che non sa mentire, così buona d’animo da vomitare ogni volta che dice una menzogna, con notevoli risultati comico-grotteschi.

Grande incasso statunitense, considerato dai critici uno dei migliori film dell’anno, in Italia si è visto al Torino Film Festival, bloccato dalla pandemia, è adesso in circolazione nelle sale. Da non perdere.

Regia: Rian Johnson. Soggetto e Sceneggiatura: Rian Johnson. Fotografia: Steve Yedlin. Montaggio: Bob Ducsay. Musiche: Nathan Johnson. Scenografia: David Crank. Costumi: Jenny Eagan. Produttore: Ram Bergman, Rian Johnson. Produttore Esecutivo: Tom Kamowski. Casa di Produzione: Media Rights Capital, T-Street. Distribuzione: Leone Film, Group 01 Distribution. Durata: 130’. Genere: Giallo, Commedia, Thriller. Interpreti: Daniel Craig (Benoît Blanc), Chris Evans (Hug Ranfield Drysdale), Ana de Armas (Marta Cabrera), Jamie Lee Curtis (Linda Drysdale), Michael Shannon (Walt Thrombey), Don Johnson (Richard Drysdale), Toni Collette (Joni Thrombey), Lakeith Stanfield (tenente Elliot), Katherine Langford (Meg Thrombey), Jaeden Martell (Jacob Thrombey), Frank Oz (Alan Stevens), Riki Lindhome (Donna Thrombey), Edi Patterson (Fran), Noah Segan (agente Wagner), K Callan (Wanetta Nana Thrombey), Christopher Plummer (Harlan Thrombey), M Emmet Walsh (sig. Proofroc), Marlene Forte (madre di Marta).

