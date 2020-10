EIT, 60ml per l’innovazione

Numerose sono le iniziative UE per arginare la Pandemia da Covid 19 e limitare i danni della crisi economica che sta derivando dall’emergenza sanitaria in corso. Tra queste lo EIT – Istituto europeo di innovazione e tecnologia – ha assegnato 60 milioni di euro a 62 progetti innovativi, a 145 imprenditori di 32 Paesi che hanno presentato progetti innovativi per arginare la crisi e limitare i danni derivanti ai tessuti produttivi ed economici scaturenti dalla crisi epocale messa in atto su scala geopolitica internazionale dal Covid 19.

Dalla salute, alla digitalizzazione, passando per l’alimentazione e la mobilità urbana: questi i settori prioritari, tra gli ambiti di attività dello EIT, su cui si è concentrata l’attenzione dell’Istituto e dei partecipanti nel presentare le proprie proposte e adesioni per fornire soluzioni alle urgenze determinate dalla Pandemia.

“I 60 milioni di euro erogati dall’iniziativa dello EIT in risposta alla crisi fanno parte della risposta globale della UE alla crisi COVID 19, che comprende anche un sostegno sostanziale a favore dell’innovazione. Grazie allo EIT, 62 progetti innovativi e 145 imprenditori hanno ricevuto il sostegno di cui hanno bisogno per fornire servizi e prodotti tangibili utili a fronteggiare la pandemia. I progetti mettono in campo soluzioni rapide e ci dotano di nuove tecnologie per combattere il virus e salvare vite. L’efficiente mobilitazione della Comunità dello EIT è un contributo prezioso agli sforzi compiuti dall’Europa per superare la Pandemia” con queste parole Mariya Gabriel (Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani) comunica l’assegnazione della cifra e destinatari.

Lo EIT, attraverso le “Comunità della conoscenza e dell’Innovazione”, che sono “partenariati dinamici e creativi”, per mezzo dell’innovazione e dell’imprenditorialità europea, vuole offrire soluzioni concrete alle più gravi sfide delle Società in un dato momento storico, creando, contemporaneamente posti di lavoro e crescita economica. L’intera “Catena dell’innovazione” è coperta dalle Comunità dell’innovazione: formazione, istruzione, progetti d’innovazione, incubatori, ricerca, incubatori d’impresa, start-up sono i principali canali s bocco della sua azione.

Attualmente sono otto le “comunità dell’innovazione”, per otto differenti “sfide sociali”, che, grazie alla funzione dello EIT di guidare il processo e definire le più efficaci strategie consentiranno alle comunità dell’innovazione, mettendole in pratica, di ottenere risultati.

EIT Climate-KIC: motori dell’innovazione climatica in Europa e oltre; EIT Digital: per un’Europa forte e digitale; EIT Food: EIT Food collega imprese, centri di ricerca, università e consumatori; EIT Health: insieme per una vita sana in Europa; EIT InnoEnergy: cambiamento pioneristico nell’energia sostenibile; EIT Manufacturing: rafforzare e aumentare la competitività della produzione europea; Materia prime EIT: sviluppo di materie prime in uno dei principali punti di forza per l’Europa; EIT Urban Mobility: trasporti intelligenti, verdi e integrati.

I percorsi strategici di attività con i quali le azioni delle comunità dell’innovazione si esplicitano sono principalmente due: Strumenti di sostegno alle imprese e Progetti di risposta pandemica.

I primi destinati principalmente alle start-up che per effetto del Covid 19 hanno assistito all’esaurirsi degli investimenti e all’emergere di problemi finanziari, per i quali lo EIT ha realizzato azioni di sostegno come ad esempio finanziamenti, assistenza tecnica e rete per superare la crisi e d accelerare la crescita; i secondi funzionali alla soluzione di problemi provocati dall’impatto della crisi scaturita dalla pandemia consistenti principalmente nella soluzione di problemi sanitari in senso stretto.

Tutti gli inviti a innovatori e imprenditori per le iniziative di risposta alle crisi dello EIT, lanciati dalle otto Comunità delle Innovazioni EIT, e gli ulteriori inviti paneuropei per questa finalità nel prossimo futuro, saranno pubblicati sui loro siti oltre che nel sito dello EIT nella sezione dedicata al COVID 19 e nella pagina Opportunità dello EIT.

©Futuro Europa® Le immagini utilizzate sono tratte da Internet e valutate di pubblico dominio: per segnalarne l’eventuale uso improprio scrivere alla Redazione