La Federazione delle Donne Cubane, FMC, compie 60 anni; fondata per riunire in una sola associazione tutte le espressioni della società civile femminile, è sempre stata in prima linea per promuovere e aiutare le donne in ogni settore lavorativo e familiare. Donne in gamba e preparate, sempre in prima linea sempre presenti.

In occasione del 60º anniversario che cadrà il prossimo 23 agosto, saranno previsti, sempre con le precauzioni dovute al momento particolare, festeggiamenti che sottolineeranno specialmente il fondamentale ruolo delle donne durante la pandemia.

Le donne sono il 61% della forza lavoro sanitaria; nel campo della ricerca e dei laboratori clinici e nei lavori ausiliari, nella zona rossa degli ospedali a Cuba e non solo. Per ringraziarle e per sottolineare l’importanza del loro ruolo, la Segreteria nazionale dell’organizzazione ha in programma una serie di attività in tutta l’isola.

Sono fantastiche le donne cubane; sempre allegre e sorridenti, estremamente preparate e disponibili, sono la spina dorsale del Paese. Da quelle parti, uomini e donne hanno parità di trattamento e di salario; chi è in gamba fa carriera e molte sono arrivate a cariche di livello per le loro grandi capacità.

Osmayda Hernández Beleño, membro della Segreteria Nazionale dell’organizzazione femminile, ha reso noto che le iscrizioni sono salite di ben 37.577, fatto che è stato decisivo non solo nella battaglia sanitaria, ma anche nel sostegno dell’economia, la produzione di alimenti e la protezione delle persone più vulnerabili.

Quella della cura delle persone di fascia più debole come i bambini e gli anziani è sempre stata una priorità a Cuba. Anni fa, durante un Convegno, ho ascoltato il discorso di una Vice ministra della Salute; disse una frase che ho ancora a mente: “Noi nasciamo poveri ma moriamo ricchi, aiutati dalla comunità nei nostri momenti più delicati”. Una grande prova di civiltà.

