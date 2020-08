Leonardo da Vinci star a Broadway

Broadway ha una nuova star: Leonardo da Vinci. Una delle sue opere celeberrime in tutto il mondo, il Salvator Mundi e la sua intricata storia approderanno nel 2022 sul palcoscenico americano grazie alla compagnia americana Caiola Productions, vincitrice di cinque Tony Award, premio attribuito annualmente alle rappresentazioni teatrali o musical.

Il musical, sarà un mix tra storia e fantasia. Per questa realizzazione Caiola ha ottenuto la collaborazione di una leggenda di Broadway come Manny Azenberg e dell’esperta scrittrice e drammaturga Deborah Grace Winter.

La vita e le opere di Leonardo da Vinci sono da sempre fonte di creatività per innumerevoli artisti, ma anche oggetto di curiosità. Basti pensare ad esempio a quanti studiosi si sono per anni dedicati a scoprire l’identità della Gioconda e cosa celasse il suo enigmatico sorriso. Allo stesso modo e forse ancor di più, il Salvador Mundi, ha attirato la curiosità del pubblico mondiale.

La sua storia comincia nel 1490 circa quando Leonardo realizza l’opera per il Re Francesco I di Francia. Dalla Francia arriva in Inghilterra come dono di nozze reale. In seguito, Giacomo II lo regalerà ad una delle sue amanti. Se ne perdono le tracce. Per avere di nuovo notizie del dipinto dobbiamo arrivare al 2005, quando, in Louisiana, viene sottoposto a restauro un quadro che sembra rivelare la mano leonardesca.

La National Gallery lo espone nel 2012, ma nell’anno seguente il magnate russo Dmitry Rybolovlev lo acquisisce per più di 127 milioni di dollari, il quale lo rivende tramite la casa d’aste Christie’s nel 2017 incassando tre volte di più. Dopo alterne vicende, di recente, è giunta notizia che sia stato comperato per 450 milioni di dollari da un misterioso acquirente saudita e destinato al Louvre di Abu Dhabi. Il mistero si infittisce.