Turismo Italia, riparte con la F1

Venerdì scorso è stato ufficializzato il terzo Gran Premio di Formula 1 da disputarsi in Italia nel calendario 2020.

Questi tre eventi potrebbero, in un periodo così critico per il turismo, far da traino per il rilancio di un settore strategico per il PIL italiano. A livello di marketing i nomi scelti per denominare i due nuovi eventi – da affiancare al GP d’Italia a Monza presente da 70 anni nel calendario – sono il GP della Toscana al Mugello e il GP dell’Emilia Romagna a Imola, e fanno sì che i brand Toscana ed Emilia Romagna, molto riconosciuti all’estero, possano diventare uno dei punti di riferimento per la ripresa del settore.

Il turismo in Italia rappresenta un’industria che vale circa il 14% del PIL e a causa della pandemia Covid è in caduta libera per la mancanza soprattutto di turismo straniero.

