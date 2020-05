Iniziativa EIT per la ripresa economica e sociale

Sono innumerevole le iniziative che si stanno moltiplicando in questo periodo da parte di soggetti pubblici, privati, Istituzioni ed Organismi di ricerca su scala nazionale ed internazionale per arginare l’espansione della pandemia da Covid19 e trovare cure e vaccini efficaci per fronteggiarla.

È questo il contesto in cui si va ad inserire lo stanziamento di 60 milioni di euro per iniziative di “risposta alla crisi da Coronavirus e a sostegno di soluzioni innovative che favoriscano la ripresa economica e sociale” di EIT, l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia. Si tratta di un finanziamento che vuole – come si legge in una nota della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea – “aiutare gli innovatori a trovare soluzioni ad alto impatto per affrontare le sfide senza precedenti poste dalla crisi”. E’ un’innovazione a breve termine quella voluta dallo EIT in modo da rispondere con immediatezza e rapidità ai problemi e alle urgenze determinate dal Covid19 e per fornire alle start-up, alle imprese in espansione e alle “Pmi ad alto impatto” l’aiuto necessario tale che ne acceleri la crescita post-crisi e consenta una veloce ripesa economico-finanziaria alle realtà produttive interessate e ai contesti economico produttivi dei Paesi Ue coinvolti.

Del resto è proprio questo il proposito neanche tanto velato che anima la Commissione Europea e le politiche che sta attuando a fronte delle emergenze dettate dalla Pandemia da Coronavirus che stiamo vivendo: “in un periodo di crisi come quello attuale dobbiamo fare in modo che le risorse siano convogliate verso il raggiungimento di risultati rapidi. Garantiamo l’aumento del sostegno finanziario e lo facciamo arrivare rapidamente a chi sta lavorando alle risposte più promettenti alle difficili domande poste dal Covid19. Grazie all’iniziativa di risposta alla crisi dell’EIT, gli innovatori dell’UE beneficeranno di un sostegno supplementare che li aiuterà a superare questa situazione senza precedenti e a continuare a fornire soluzioni innovative all’Europa e ai suoi cittadini”. Queste le parole della Commissaria per l’innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani, Mariya Gabriel in merito all’iniziativa.

