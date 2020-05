EYE 2020 online

L’European Youth Event è un evento si svolge a Strasburgo, sede ufficiale del Parlamento europeo, ed è nato nel 2014 con il sostegno di European Youth Forum, Dipartimento Giovanile del Consiglio d’Europa, Commissione Europea, Agenzia Spaziale Europea, European Youth Press, il canale televisivo arte, Unione europea di radiodiffusione (UER), European Federation of Professional Circus Schools (FEDEC), Fondazione per il Premio Carlo Magno, la città di Strasburgo e l’Institute of Political Sciences (IEP) of Strasbourg – “Sciences Po Strasbourg”.

EYE si svolge con cadenza biennale ed è dedicato ai giovani europei, portando a Strasburgo migliaia di ragazzi dai 16 ai 30 anni, da tutta l’Europa e non solo. Questa quarta edizione include attività ad ampio raggio condotte nelle lingue inglese, francese e tedesca. Il motto scelto quest’anno è “The future is now – Il futuro è adesso“. Altri temi toccati dalle molte attività in programma sono il cambiamento climatico, l’immigrazione, la Brexit, ma anche l’istruzione, la tecnologia e la salute.

L’Evento della gioventù europea #EYE2020 si sarebbe dovuto svolgere a Strasburgo a fine maggio, ma è stato rinviato a causa della pandemia di Covid-19. Il Parlamento europeo ha presentato un’edizione speciale online, con attività organizzate in formato digitale. EYE Online offre ai giovani di tutta l’Unione europea e non solo, un’opportunità unica di incontrarsi virtualmente e ispirarsi a vicenda, condividere le proprie storie e confrontare i propri punti di vista con esperti, decision-maker, attivisti e influencer. Le attività, che si svolgeranno in lingua inglese, saranno trasmesse dal vivo sulla pagina Facebook dello European Youth Event @YouthEP. Il link sarà attivato 24 ore prima che l’attività abbia inizio.

I prossimi appuntamenti sono disponibili al seguente link.

