Primarie Dem, la rinascita di Joe Biden

I risultati del Supermartedì seguiti alla vittoria in Carolina del Sud, hanno mostrato una straordinaria ripresa della candidatura democratica dell’ex Vicepresidente di Obama, Joe Biden, dato in grave difficoltà dopo il deludente esito delle prime quattro primarie, nella quali era arrivato secondo o terzo, a una considerevole distanza dal candidato della sinistra, Bernie Sanders.

Evidentemente, Biden è riuscito a formare una ampia coalizione di moderati, contrari ai programmi del socialista Sanders, ma anche ad avere l’appoggio di una parte consistente delle minoranze di colore. Alla vittoria ha fatto seguito il ritiro dei tre candidati che gli contendevano il centro moderato, compreso il miliardario Michael Bloomberg. Tutti e tre hanno dichiarato il loro appoggio a Biden, ritenendolo il più in grado di battere Trump in novembre.

Poiché l’altra candidata in corsa Elisabeth Warren (di sinistra) si è ritirata, la lotta è ormai limitata a Biden e Sanders. Il primo parrebbe favorito, ma niente è ancora deciso. Le prossime primarie vedranno in gioco Stati-chiave per la quantità dei delegati che invieranno alla Convention: Ohio, Michigan e soprattutto la Florida, che in varie elezioni precedenti si è dimostrata lo Stato chiave. Saranno queste primarie a dare una indicazione chiara, ma intanto la divisione fra le due anime del partito si sono approfondite e radicalizzate e nessuno può però garantire nulla.

