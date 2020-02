Italia delle Regioni

Per la ricorrenza dei 50 anni della costituzione delle Regioni verrà approntato un programma condiviso di eventi per una riflessione ad ampio raggio sull’esperienza del regionalismo. “50 anni fa nascevano le Regioni a statuto ordinario. Oggi abbiamo l’occasione per una riflessione ad ampio raggio sull’esperienza del regionalismo nel nostro Paese”, queste le dichiarazioni di Donato Toma, Presidente della Regione Molise che ha presieduto la Conferenza delle Regioni, al termine della Conferenza Stato-Regioni, convocata dal Ministro Francesco Boccia a Palazzo Chigi e che ha visto la partecipazione del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, e di diversi Ministri.

“Abbiamo apprezzato le parole del Presidente del Consiglio che ha voluto ricordare le diverse tappe istituzionali che hanno portato ad un ruolo crescente delle Regioni nel contesto istituzionale della Repubblica. In particolare, il Presidente del Consiglio ha tenuto a sottolineare l’attuale equiordinazione che caratterizza oggi i rapporti fra il Governo e le Regioni, chiamati ad un impegno comune per l’affermazione del sistema Paese. Nel confronto con il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, abbiamo proposto alcuni punti cardinali di un programma di massima che consentirà nel corso dell’anno di approfondire temi centrali per le istituzioni come una maggiore integrazione tra Nord e Sud, la questione dell’autonomia e del regionalismo differenziato, la grande sfida per il rilancio degli investimenti, l’urgenza di un’accelerazione sul fronte delle infrastrutture. È poi centrale sviluppare ragionamenti su una migliore articolazione del rapporto tra Stato e Regioni e sul rafforzamento delle intese tra le Regioni. Tutti temi – ha concluso Toma – che svilupperemo ulteriormente nella Conferenza delle Regioni con l’obiettivo di arrivare in tempi brevi ad una road map concordata con il Ministro per gli Affari Regionali e con il necessario coinvolgimento della Presidenza della Repubblica”.

Per affrontare il “Coronavirus” affermata la piena collaborazione tra Ministero Salute e Regioni. “Il Ministro Roberto Speranza ha fornito il 28 gennaio scorso un’informativa sull’epidemia Coronavirus per accelerare l’efficacia operativa, ringraziando del lavoro finora svolto e della fattiva collaborazione Ministero-Regioni”, spiega il coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle Regioni Luigi Icardi, Assessore alla Sanità della Regione Piemonte. L’incontro è avvenuto nella sede della Conferenza delle Regioni a Roma.

“L’intento è di costruire, nel miglior modo possibile e velocemente, una rete nazionale epidemiologica, evitando inutili allarmismi e rilevando come lo stesso OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ritenga che già ora l’Italia abbia impostato le misure più significative a livello mondiale. Quindi – aggiunge Icardi – si lavora per sostenere l’efficacia dei processi e dei disciplinari sanitari, al fine di garantire la migliore prevenzione per la salute dei cittadini. Il sistema Paese sta funzionando, lavoriamo tutti per migliorare ulteriormente il livello di coordinamento Ministero-Regioni”.

