Milano – Nell’ambito di Creativa 2020. I talenti delle donne, programma multidisciplinare dedicato alla creatività delle donne, è previsto l’allestimento di “Le Signore del Barocco”, straordinaria mostra dedicata per la prima volta alle grandi artiste del Seicento presso il Palazzo Reale del capoluogo lombardo.

L’evento, in calendario tra dicembre 2020 e marzo 2021, intende far conoscere (o far conoscere meglio) al grande pubblico, artiste del calibro di Artemisia Gentileschi, ma anche di Elisabetta Sirani, Marietta Robusti, Lavinia Fontana, Sofonisba Anguissola, Fede Galizia.

Nomi conosciuti a cui se ne affiancano altri meno noti come quelli di Barbara Longhi, Diana Ghisi Scultori, Orsola Maddalena Caccia, Giovanna Garzoni, Virginia da Vezzo, Plautilla Bricci, Ginevra Cantofoli.

Ottanta dipinti per raccontare le storie di donne talentuose che hanno dovuto lottare duramente contro pregiudizi di un tempo in cui la pittura era considerata una pratica riservata agli uomini. Prima fra tutte, Artemisia Gentileschi, impegnata nel corso di tutta la sua vita a difendere sé stessa (subirà lo stupro da parte di un amico del padre) e la sua pittura. La Sirani invece, ha dovuto spesso dipingere in presenza dei committenti per dissolvere i dubbi sulla sua capacità pittorica. Lavinia Fontana, alla proposta di matrimonio da parte del pittore Giovan Paolo Zappi, ha posto la condizione di poter continuare a dipingere. Non solo il futuro marito ha accettato, ma ne è divenuto suo assistente a tempo pieno.

Con Creativa 2020, Milano si conferma protagonista panorama culturale italiano e, nello specifico, risulta essere particolarmente attenta alle donne. Nel 2020 sono diverse, le esposizioni previste dedicate ad artiste di varie epoche miranti a far conoscere talenti tenuti in secondo piano o addirittura boicottati o sminuiti. Finalmente l’arte vista da un’angolatura diversa in cui donne talentuose hanno un ruolo attivo.

