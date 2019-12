Ritrovato il “Ritratto di signora” di Klimt

Piacenza – Si tratta di un capolavoro valutato 60 milioni di euro che fa parte di una serie di ritratti femminili realizzati dal maestro austriaco negli ultimi anni della sua produzione, fra il 1916 e il 1918. Era esposto presso la Galleria d’arte moderna Ricci Oddi dalla quale è stato trafugato nel 1997.

Martedì scorso, durante i lavori di ripulitura di un’edera che copriva una parete esterna della stessa Galleria, è stata scoperta un’intercapedine chiusa da uno sportello, all’interno della quale, dentro un sacco, vi era il quadro. Sembrerebbe dunque che il quadro non abbia mai abbandonato il Museo.

In origine, su quella tela Gustav Klimt aveva dipinto una donna con un cappello, esposta a Dresda nel 1912, in seguito era stata data per dispersa. In realtà l’artista l’aveva ritoccata trasformandola nel quadro sparito a Piacenza nel 1997.

Per l’assessore alla Cultura di Piacenza Jonathan Papamarenghi, se fosse confermata l’autenticità dalle analisi che verranno svolte nei prossimi giorni, sarebbe un grande regalo per Piacenza. E tutto fa ben sperare poiché, secondo il direttore della Galleria, Massimo Ferrari, i timbri e la ceralacca sono originali.

Questo ritrovamento darebbe un forte impulso alla città e al Museo, voluto da Giuseppe Ricci Oddi, grande ed appassionato collezionista piacentino.

La collezione comprende opere importanti di artisti quali De Pisis, Pellizza da Volpedo, Previati, Segantini, Zandomenichi, Bocchi, Marini, Casorati, solo per citarne alcuni. Dall’iniziale progetto di soddisfare il desiderio personale di possedere delle opere è passato ben presto a quello di creare un’area espositiva aperta al pubblico in cui documentare lo sviluppo delle arti figurative in Italia, partendo dal Romanticismo per arrivare ai contemporanei.

La Galleria è stata inaugurata nel 1931. Nel 1937, Giuseppe Ricci Oddi muore lasciando tutto il suo patrimonio, costituito da liquidità, azioni e gioielli di famiglia, al suo Museo per consentirne la gestione e il continuo arricchimento della raccolta.

