Sogno di Bambino Onlus

Futuro Europa sostiene la Onlus Sogno di Bambino, un’Associazione che nasce da un’esperienza personale, quella del suo fondatore Antonio, dei suoi due figli Alessandro e Alice e di una mamma che purtroppo non c’è più, ma Alessandro, che non l’ha mai conosciuta, all’età di 8 anni una notte la sogna che scende dal cielo, tra un grappolo di stelle, diventando una farfalla che si appoggia sulla sua mano.

Antonio, appassionato di musica, ispirato dal sogno scrive di getto una canzone dolcissima, che parla dell’amore di una mamma che va oltre il tempo ed è per sempre. Antonio ed i suoi bambini realizzano dei bellissimi disegni sulla mamma e la famiglia che vengono poi raccolti in un video e così nasce l’idea di divulgare nelle scuole questo video musicale per coinvolgere i bambini in questo progetto di solidarietà attraverso i loro disegni sul tema della mamma.

Ma l’idea più importante è quella di raccogliere fondi per trasformare tutto questo in un aiuto concreto ai bambini che vivono in situazioni di disagio e povertà e alle loro mamme che non possono permettersi di pagare le cure necessarie per dare loro una speranza.

L’associazione ha lo scopo di promuovere e sostenere progetti di accoglienza e cura dei bambini ed il sostegno delle loro mamme. Per riuscirci è necessario il tuo sostegno, lo potrai fare con un gesto semplice, ma importante: la tua donazione libera o l’acquisto del brano Quel sogno di un Bambino a 0,99€ su Itunes e tutti i music store.

Ancora una volta la musica diventa strumento di condivisione e solidarietà suscitando emozioni attraverso questa canzone ed il suo messaggio così semplice ed universale ed allo stesso tempo così profondo ed autentico.

. . .

IL PROGETTO Tutti i fondi raccolti andranno a sostenere il progetto dedicato all’accoglienza e la cura dei piccoli pazienti provenienti dai paesi più poveri del mondo che si rivolgono con fiducia all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Maggiori info

LA CANZONE Acquistando la canzone donerai 0,99 € a sosterrai i nostri progetti, dedicati ai bambini di tutto il mondo.

Download del brano

DONAZIONE Aiutaci a realizzare i nostri progetti con una donazione tramite bonifico: IBAN: IT66F0200805055000105209552 Intestatario: Sogno di Bambino Onlus.

Oppure tramite PayPal o Carta di Credito

