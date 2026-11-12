Camera di Consiglio

INFILTRAZIONI DAL TERRAZZO CONDOMINIALE: RESPONSABILITÀ DEL CONDOMINIO E LIMITI DEL DANNO DA DISAGIO ABITATIVO – Il caso in esame trae origine da una controversia condominiale. A seguito di infiltrazioni di acqua piovana che, avevano interessato un appartamento posto all’ultimo piano di un Condominio, soprattutto la camera da letto. I proprietari lamentavano presenza di muffa, cattivi odori e deterioramento dell’intonaco, quantificando inizialmente i danni in euro 2.400,00 oltre IVA. Il Condominio aveva ricondotto il fenomeno alla rottura accidentale di una colonna pluviale e aveva chiamato in causa la compagnia assicuratrice del fabbricato.

I proprietari danneggiati chiamavano in causa il Condominio chiedendo anche i danni da disagio abitativo ed il Giudice nominava un Consulente tecnico d’Ufficio che potesse individuare le cause delle infiltrazioni. Dalla CTU emergeva che la localizzazione e la morfologia dei danni erano compatibili con perdite provenienti dal sistema esterno di smaltimento delle acque meteoriche; tuttavia, non individuava la causa delle infiltrazioni. Forniva, dunque, una stima per i lavori di ripristino.

Il giudice valutava la richiesta di risarcimento dei danni subiti applicando l’art. 2051 c.c., secondo il quale il custode risponde del danno cagionato dalla cosa, salvo che provi il caso fortuito. Gli attori avevano l’onere di dimostrare il rapporto di custodia e il nesso tra le parti comuni dell’edifico e il danno; spettava, invece, al Condominio provare la sussistenza di un caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale. Nel caso in cui la causa concreta del danno non sia completamente individuata, il fatto ignoto rimane a carico del custode, se risultano accertati il collegamento tra la cosa e il pregiudizio e l’assenza di prova del caso fortuito.

Il Giudice liquidava in favore degli attori le somme quantificate dal CTU, ma veniva respinta la voce relativa al danno da disagio abitativo, poiché tale pregiudizio non era stato specificamente allegato né provato. Secondo il Giudicante, infatti: “non ogni perturbamento della dimensione esistenziale od ogni indebolimento del diritto della persona sia tale da intaccarne lo spessore di inviolabilità, che va rinvenuto nei soli casi in cui il fatto lesivo sia stato effettivamente di portata tale da alterare in maniera significativa la sfera di libera autodeterminazione dell’individuo. Ciò che va escluso con riferimento alla dedotta categoria del danno abitativo, anche in considerazione della modestia dei vizi di cui è stata riscontrata l’esistenza nel caso di specie”.

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