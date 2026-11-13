Un viaggio sonoro nella tradizione partenopea tra storia, innovazione e turismo culturale. Dal 24 novembre 2026 al 18 marzo 2027, la Fondazione il Canto di Virgilio di Napoli ospiterà 32 concerti gratuiti mattutini con narrazione in inglese. Un progetto che unisce alta qualità artistica, valorizzazione del territorio e accessibilità internazionale.

Più di un concerto, un vero e proprio viaggio musicale attraverso le epoche che hanno reso la canzone napoletana un patrimonio immateriale di rilevanza internazionale. È questo lo spirito di Napoli in Musica, il progetto culturale, promosso e finanziato dal Comune di Napoli, organizzato da Arealive srl è ideato per valorizzare e diffondere la tradizione musicale partenopea, con la direzione artistica affidata al giornalista Federico Vacalebre e la direzione musicale curata dal M. Ernesto Nobili.

La rassegna, che si articolerà in 32 spettacoli settimanali (ogni martedì e giovedì alle ore 11:00) presso la suggestiva sede della Fondazione Il Canto di Virgilio (Via Santa Chiara, 10 – Napoli), si propone come un’esperienza immersiva e accessibile, pensata in particolare per il pubblico turistico nazionale e internazionale, ma aperta alla cittadinanza. L’ingresso è gratuito.

Elemento qualificante del progetto è la presenza di una narrazione contestuale in inglese che accompagna i brani svelando il significato storico, culturale e simbolico di ogni composizione. Un approccio che consente così una fruizione consapevole da parte dei visitatori stranieri, rafforzando il ruolo dello spettacolo come strumento di mediazione culturale e promuovendo l’immagine di Napoli all’estero e nel resto d’Italia.

Sul palco, ad interpretare i brani, un trio d’eccezione: Irene Scarpato (voce), Ernesto Nobili (chitarra classica) e Marcello Smigliante Gentile (mandolini). Gli arrangiamenti, rispettosi della tradizione, esalteranno l’autenticità del repertorio e il valore espressivo dei testi e delle melodie. Il programma si snoda in tre blocchi tematici che ripercorrono l’evoluzione della canzone napoletana: Le Origini, Il Periodo Classico, Passaggio al Moderno.

Il progetto pone una forte attenzione all’inclusione e alla fruizione digitale. Saranno realizzate brochure digitali in cinque lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo e cinese), scaricabili tramite QR code dal sito ufficiale e dai canali social (Facebook e Instagram), contenenti la presentazione del progetto, i testi della narrazione e quelli delle canzoni (tradotte nelle cinque lingue indicate). Inoltre, totem digitali posizionati all’ingresso della Fondazione Il canto di Virgilio proietteranno il programma dei concerti, migliorando l’accessibilità e l’orientamento del pubblico.

[NdR – Si ringrazia Hungry Promotion per la segnalazione]

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