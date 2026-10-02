D di Donna, poesie

Donne: è a loro che è dedicata la nuova raccolta poetica di Davide Rocco Colacrai che, dopo due anni dalla precedente uscita editoriale, torna nelle librerie con un nuovo volume, per la prima volta edito da Edizioni Il Foglio Letterario. Colacrai non santifica, non ingentilisce, non venera le donne in quanto tali ma perché portatrici di valori, storie, amori e difficoltà che solo loro e il loro sentire profondo possono esprimere.

“D di donna” recita il titolo del volume ma anche D come Davide che ritrova in tutte le donne di cui parla, anche un po’ di sé. Il volume si compone di 25 poesie, ciascuna dedicata ad una donna, organizzate in sei capitoli, definiti Voci. Come ben spiega il professor Palumbo, che firma la prefazione alla silloge, alle donne di Colacrai “puoi contare ogni osso dei suoi personaggi; il poeta li rende materici, ne sottolinea la creaturalità. Sono angeli, sì, ma fatti di carne, fragili e forti come la tempesta della vita che suo malgrado spesso non riesce a trascinarli e annientarli”.

Le donne di Colacrai sono tante e diverse. Abitano il suo mondo e il suo immaginario, le sue letture e le sue passioni letterarie e musicali con le loro storie, le loro sconfitte e le loro vittorie.

Niente rime e versi liberi: questa è la cifra stilistica di Colacrai che ancora una volta in questa raccolta si conferma come un poeta civile contemporaneo perché trae spunto e ispirazione da persone del suo presente quotidiano e dall’attuale momento storico. Nei suoi potenti versi ben si riconoscono periodi storici, personaggi conosciuti e riconoscibili, eventi attuali; si spazia inoltre dalla musica – di cui è appassionato ascoltatore oltre che musicista di arpa – alla letteratura (“La pelle dei poeti – per Alda Merini” e “No, Signor Giudice! (dedicata)” ispirata alla storia di Franca Viola), dalla cinematografia e a fatti di storia contemporanea (“Madre azzurra di neve e morte – Belesur 2022” dedicata ad una madre afgana trovata morta mentre attraversava l’Iraq verso la Turchia e “Hildegart che muore tre volte – in memoria di Hildegart Rodríguez Carballeira”, attivista e pensatrice spagnola degli anni 30) fino a versi dedicati a persone che hanno abitato, e abitano, la sua vita e il suo quotidiano come la madre, la zia e l’adorato cane Mitty. Contemporanee e popolari anche le citazioni musicali che vanno da Max Gazzè a Iva Zanicchi, da Mia Martini a Zucchero.

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