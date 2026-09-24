Tutankhamon, il Faraone bambino

Bologna – A partire da sabato 3 ottobre (dopo Firenze, Napoli, Padova, Torino, Genova e Cagliari) Palazzo Belloni aprirà le porte all’esposizione Tutankhamon: La tomba, il tesoro, la maledizione (fino al 2 maggio in Via de’ Gombruti 13). Un’occasione imperdibile per conoscere le origini del “Faraone Bambino” e rivivere, passo dopo passo, la più grande scoperta archeologica del XX secolo, avvenuta nel 1922 grazie alla tenacia dell’archeologo Howard Carter. L’esposizione offre un viaggio immersivo e suggestivo, supportato da spettacolari scenografie, che stimola la curiosità dei visitatori di tutte le età.

Riproduzioni Ufficiali: Oltre 100 fedeli riproduzioni dei reperti più importanti del tesoro della Tomba, certificate direttamente dal Ministero delle Antichità Egizie del Cairo.

Sezioni tematiche: approfondimento dedicato alle complesse tecniche di mummificazione e all’imbalsamazione in uso nell’antico Egitto.

Realtà Virtuale (VR): Indossando un visore, il visitatore potrà “abbattere il muro” dietro il quale si nascondeva il tesoro di Tutankhamon ed esplorare virtualmente la tomba, osservando in prima persona le “cose meravigliose” scoperte da Howard Carter.

Famiglie e Bambini: Un percorso appositamente ideato per i più piccoli, con didascalie facilitate e supporti visivi mirati.

Scuole: Visite dedicate con guide qualificate, progettate per stimolare l’approfondimento e la curiosità degli studenti verso la storia dell’antico Egitto.

Lectio Magistralis: a cura del grande archeologo Zahi Hawass. L’incontro si terrà sabato 3 ottobre alle ore 10 presso il Centro San Domenico, Piazza San Domenico 13, Bologna. L’ingresso è libero previa prenotazione.

[NdR – Si ringrazia Culturalia per la segnalazione]

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