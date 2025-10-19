Barilla e Samsung, dal grano ai microchip

C’è un’azienda che nasce vendendo pesce secco e arriva a dominare il mondo dell’intelligenza artificiale. E ce n’è un’altra che da oltre un secolo è sinonimo di pasta, ma che potrebbe, se solo lo volesse, diventare molto di più.

Samsung e Barilla. Due storie, due continenti, due mentalità imprenditoriali. Ma anche due modelli che, se osservati con attenzione, dicono molto più di sé stessi. Perché in fondo questa non è solo la storia di due aziende famose: è un’allegoria del mondo imprenditoriale di oggi. È il bivio davanti al quale si trovano moltissime imprese, soprattutto italiane.

Samsung nasce in Corea vendendo beni alimentari. Poi si allarga ai fertilizzanti, ai cantieri navali, ai televisori, ai telefoni, ai microchip. Oggi è tra i leader globali dell’elettronica e si sta lanciando nell’intelligenza artificiale. Una metamorfosi continua, quasi darwiniana. Ma non è solo una questione di tecnologia o di capitale. È una visione. In Corea, i grandi gruppi industriali, i cosiddetti chaebol, non temono il cambiamento, lo considerano parte stessa del gioco. Fare impresa vuol dire restare in corsa, e per restare in corsa serve cambiare pelle ogni volta che il mondo cambia volto.

Barilla, invece, incarna un altro paradigma. L’Italia del fare bene una cosa sola. Dell’identità come radice, della famiglia come centro. Un’impresa nata nella tradizione e rimasta coerente alla propria immagine. Solida, rispettata, riconoscibile. È la scatola blu che conosciamo tutti, il profumo di sugo della domenica, un simbolo nazionale che ha saputo mantenere qualità e reputazione. Ma che, forse, non ha mai veramente cercato di essere qualcos’altro. Di esplorare nuovi mondi, nuovi settori, nuove identità.

Eppure, il mercato non dorme. Non aspetta. Il punto non è decidere se sia meglio espandersi o conservare, se l’ibridazione sia superiore alla purezza del marchio. Il punto è capire che oggi nessuno è al sicuro. Né i colossi, né le botteghe. Bezos incombe. Amazon è ovunque. I modelli di consumo sono cambiati. Le abitudini si digitalizzano. Il negozio sotto casa sta chiudendo, spesso senza nemmeno una protesta. E chi pensa che basti “essere autentici” per resistere, rischia di svegliarsi troppo tardi.

Non si tratta di tradire la propria storia, ma di leggerla come un punto di partenza, non di arrivo. Barilla non deve diventare un supermercato globale. Ma può, se vuole, trasformare il proprio mondo valoriale in qualcosa di più ampio. Può entrare nell’home care, nel turismo esperienziale, nel design di prodotti legati al benessere e alla tavola. Può diventare una marca che non solo nutre, ma accompagna. Così come altre aziende italiane possono, e devono, pensarsi in modo nuovo. Oggi, il valore non è solo nel prodotto, ma nell’universo che un brand riesce a costruire attorno a sé.

Allo stesso tempo, anche Samsung ha il suo tallone d’Achille. Nella corsa infinita alla trasformazione, può perdere la bussola. Reinventarsi va bene, ma se ogni identità è momentanea, allora cosa resta? Il progresso, da solo, non è un valore. È uno strumento. Serve a un fine. E quel fine, se non è chiaro, rende tutto il viaggio inutile. E il caso, ad esempio di Motorola, dovrebbe insegnare.

Il vero punto è che nessun modello è eterno. La tradizione da sola non basta. L’innovazione da sola non regge. L’una senza l’altra è sterile. La sfida del futuro sarà quella di integrare radici e visione, coerenza e coraggio, identità e apertura. Le aziende italiane, grandi o piccole, storiche o emergenti, dovranno trovare il modo di uscire dalla loro comfort zone familiare. Di guardare al mondo, senza paura ma senza smarrirsi.

Samsung e Barilla, nel loro dualismo, ci mostrano due estremi. Ma la verità sta nel mezzo, in quella zona grigia dove si mescolano fedeltà e trasformazione. Perché il mercato di domani non premierà chi ha fatto tutto giusto ieri, ma chi saprà farsi domande nuove oggi. E sopravvivranno entrambe solo se smetteranno di raccontarsela da soli prima che sia il mondo a raccontargliela in modo peggiore. Restare immobili oggi è un lusso che nessuno può più permettersi.

