Festival Premio Letteratura Ragazzi

Cento (FE) – Arriva puntuale anche quest’anno, il Festival del Premio Letteratura Ragazzi 46° edizione – ideato, organizzato, promosso e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Cento, IBBY e CEPEL – che si terrà dal 6 al 10 maggio a Cento.

Noto come il più longevo e ininterrotto tra i premi letterari italiani, anche per questa edizione il PLR ha in serbo un calendario di 5 giorni ricco di eventi dedicati ad un pubblico di ogni età, con spettacoli e incontri con ospiti illustri che animeranno il centro storico della città, facendo confluire a Cento tantissimi ragazzi. Si susseguiranno: Lectio Magistralis, incontri con importanti e noti ospiti, firmacopie con autori di libri, spettacoli, laboratori per ragazzi, gruppi di lettura, proiezioni di film, mostre, letture per bambini, e tanto altro.

Durante la conferenza stampa, Raffaella Cavicchi, Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, ha affermato: “Il Premio Letteratura Ragazzi rappresenta il fiore all’occhiello della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento: il sostegno e la promozione della lettura tra i più giovani sono tra le priorità del Consiglio di Amministrazione. Crediamo molto nel valore aggiunto della continuità di un Premio tanto importante come questo, e ci impegneremo per non deludere le migliaia di ragazzi che ogni anno leggono i libri finalisti. Vogliamo dare la possibilità a sempre più ragazzi di incontrare libri di buona qualità, come compagni quotidiani, per farli innamorare della lettura”.

Elena Melloni, Coordinatrice del Premio Letteratura Ragazzi, ha inoltre sottolineato: “Un’edizione importante che conferma la vocazione internazionale del nostro premio, ma allo stesso tempo felici di avere due autori italiani in finale: Flavio Soriga e Simona Baldelli. Per la prima volta nei libri finalisti compaiono temi di grande attualità come il cambiamento climatico e il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Gli altri temi trattati vanno da esperienze di bullismo alla scoperta del coraggio di essere unici e diversi, all’amore; dall’amicizia tra una bambina e una signora anziana al viaggio, l’empatia verso gli animali, la storia riscoperta attraverso la memoria, la malattia e la morte. Un esercito di 14.000 ragazzi sta leggendo i libri finalisti, e saranno loro a decretare la classifica finale. Questo succede solo al Premio Letteratura Ragazzi di Cento”.

Il Premio Letteratura Ragazzi di Cento vanta una Giuria Popolare di oltre 14.000 ragazzi delle scuole di tutta Italia, da Palermo a Bolzano, con alcune classi di scuole italiane estere. Cinque giorni per rinnovare la gioia della lettura, trovare nuove motivazioni, confrontarsi con autori di fama internazionale, aprire lo sguardo e la mente verso un mondo ricco di stimoli culturali e ludici. Un coinvolgimento di ragazzi, insegnanti e famiglie, in uno scambio di idee, progetti e crescita personale.

Nel corso della conferenza stampa sono stati presentati il format del Premio e le anticipazioni sul ricco e originale programma del Festival. Inoltre, sono stati annunciati il vincitore del Premio Narrativa Illustrata, i 3 finalisti del XXI Concorso per Illustratori del PLR e i 15 illustratori selezionati per la mostra degli Illustratori.

Davide Bonazzi, Presidente del XXI Concorso per Illustratori del PLR, ha commentato: “La qualità delle opere in concorso era molto alta e la selezione finale ha premiato quelle che si sono distinte per originalità e freschezza del linguaggio, cercando di dare conto della grande varietà degli stili presenti. Poter scegliere tra tanta bellezza è stata un’esperienza stimolante e gratificante”.

Il Programma del Festival.

[NdR – Si ringrazia Culturalia per la segnalazione]

