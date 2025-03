La Commissione Europea ha lanciato la campagna Social Economy Voices con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul potenziale dell’economia sociale e dei suoi attori. Questa iniziativa offre una piattaforma a lavoratori sociali e professionisti per condividere le proprie esperienze e iniziative attraverso brevi video, promuovendo una maggiore consapevolezza e riconoscimento del settore. L’economia sociale rappresenta un pilastro fondamentale per lo sviluppo sostenibile e inclusivo in Europa. L’iniziativa mira a dare visibilità alle storie, ai progetti e alle realtà che operano nell’ambito dell’economia sociale, evidenziandone il ruolo cruciale nella costruzione di un futuro più equo e resiliente.

La campagna supporta il Piano d’Azione per l’Economia Sociale, introdotto nel dicembre 2021, che prevede misure concrete per rafforzare l’economia sociale in Europa e mira a creare un ecosistema favorevole per lo sviluppo dell’economia sociale in Europa. Tra gli obiettivi del piano vi sono il miglioramento dell’accesso ai finanziamenti, il rafforzamento delle competenze e la promozione di modelli imprenditoriali innovativi. Diversi attori e reti a livello europeo hanno partecipato all’iniziativa, tra cui la European Network for Social Integration Enterprises (ENSIE), la Social Impact Alliance for Central and Eastern Europe e varie imprese sociali nazionali. L’economia sociale comprende tutte quelle organizzazioni e imprese che mettono al centro della loro missione il benessere delle persone e delle comunità, piuttosto che il profitto. Cooperative, associazioni, fondazioni, imprese sociali e altre entità operano in settori come l’inclusione lavorativa, la transizione ecologica, l’innovazione sociale e l’educazione. Queste realtà sono caratterizzate da principi come la democraticità, la solidarietà e la sostenibilità, contribuendo a ridurre le disuguaglianze e a promuovere uno sviluppo economico più giusto.

Cooperatives Europe ha contribuito alla campagna, con la partecipazione di Mathilde Delabie, Advocacy Officer, che ha evidenziato il contributo unico delle cooperative all’economia e alla società europee. Anche CECOP Confederazione Europea delle Cooperative di Produzione e Lavoro Associato ha partecipato, con la Segretaria Generale Diana Dovgan che ha illustrato il lavoro e i valori dell’organizzazione per aumentare la consapevolezza sull’economia sociale e mostrarne la diversità. La campagna è aperta a tutte le organizzazioni e gli individui che operano nell’economia sociale. Attraverso il sito web dedicato, è possibile condividere la propria storia, partecipare a eventi e consultare risorse utili per lo sviluppo di progetti. Inoltre, la Commissione Europea organizza periodicamente webinar e incontri per favorire il dialogo e la condivisione di esperienze.

L’economia sociale rappresenta una risposta concreta alle sfide contemporanee, dalla crisi climatica alle disuguaglianze sociali. Le organizzazioni che operano in questo settore sono spesso in prima linea nel fornire soluzioni innovative e inclusive, dimostrando che è possibile conciliare crescita economica e impatto sociale positivo. I video della campagna sono disponibili nella sezione “Social Economy Voices” del portale Social Economy Gateway della Commissione Europea, offrendo una panoramica delle attività di diverse reti a livello europeo impegnate nella promozione dell’economia sociale. In Italia, la Cooperativa Sociale Itaca ha partecipato alla campagna, condividendo la propria esperienza nel settore dell’economia sociale. In un momento storico caratterizzato da grandi trasformazioni, l’economia sociale si conferma come un modello vincente, capace di coniugare innovazione, sostenibilità e inclusione. Grazie a iniziative come “Social Economy Voices”, l’Europa si posiziona come leader globale nella promozione di un’economia più giusta e umana.

©Futuro Europa® Riproduzione autorizzata citando la fonte. Eventuali immagini utilizzate sono tratte da Internet e valutate di pubblico dominio: per segnalarne l’eventuale uso improprio scrivere alla Redazione