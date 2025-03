Ogni anno l’8 marzo

La Festa della Donna, che si celebra l’8 marzo, è una giornata dedicata a riconoscere e onorare le conquiste sociali, economiche, culturali e politiche delle donne in tutto il mondo. È anche un’occasione per riflettere sulle disuguaglianze di genere ancora esistenti e per continuare a lottare per l’uguaglianza e i diritti delle donne.

La data dell’8 marzo è legata a diversi eventi storici, ma uno degli episodi più ricordati è l’incendio in una fabbrica tessile a New York nel 1911, dove molte operaie persero la vita a causa delle condizioni di lavoro disumane. Questo tragico evento ha contribuito a rafforzare le richieste di migliori condizioni di lavoro e diritti per le donne.

In Italia, il simbolo della giornata è la mimosa, un fiore che rappresenta forza e femminilità scelto nel 1946 come simbolo dell’8 marzo da Teresa Mattei, la famosa partigiana Chicchi, una delle madri costituenti. Scelsero la mimosa perché fiorisce a marzo, proprio in prossimità della Festa della Donna.

È economica e facile da trovare, quindi accessibile a tutte le persone, anche quelle con meno risorse. Simboleggia forza e resilienza, poiché, nonostante l’apparente delicatezza, la mimosa è un fiore resistente che cresce anche in terreni difficili un bellissimo parallelismo con la lotta delle donne per i propri diritti.

Teresa Mattei disse che volevano un simbolo che rappresentasse la festa in modo autentico e che potesse essere donato facilmente, come segno di solidarietà e riconoscimento. Da allora, regalare un rametto di mimosa è diventato un gesto simbolico per celebrare le donne e la loro lotta per l’uguaglianza.

Ora, la Festa della Donna è un momento per celebrare i successi raggiunti ma anche per ricordare che la strada verso la piena parità è ancora lunga. È un invito alla consapevolezza e all’azione per costruire un futuro più giusto e inclusivo per tutte le persone.

