European Youth Event 2025

L’Europa sta per spalancare le sue porte ai giovani più brillanti e appassionati del continente! L’European Youth Event (EYE), l’evento biennale del Parlamento Europeo dedicato ai giovani, sta tornando nel 2025 per un’edizione che promette di essere ancora più entusiasmante e influente: EYE2025. L’EYE, o Evento Europeo per i Giovani, è un festival unico nel suo genere che si tiene a Strasburgo, in Francia, presso la sede del Parlamento Europeo. Ogni due anni, migliaia di giovani provenienti da tutta Europa e oltre si riuniscono per condividere le loro idee sul futuro dell’Europa, discutere le sfide più importanti che il continente affronta e proporre soluzioni innovative. Ma l’EYE non è solo un evento di discussione, è una vera e propria piattaforma di partecipazione democratica dove le voci dei giovani vengono ascoltate direttamente dai decisori politici europei. Le idee e le raccomandazioni che emergono dall’EYE vengono raccolte in un rapporto che viene presentato ai membri del Parlamento Europeo, influenzando così le politiche e le decisioni future dell’Unione Europea. In altre parole, la tua voce all’EYE può davvero contare!

Organizzato dal Parlamento Europeo a Strasburgo, l’evento rappresenta una delle piattaforme più inclusive e dinamiche per i giovani cittadini europei, offrendo loro l’opportunità di far sentire la propria voce e di contribuire attivamente al processo decisionale dell’UE. L’EYE2025 si svolgerà nella sede del Parlamento Europeo a Strasburgo, il 13 e 14 giugno, trasformando l’emiciclo e gli spazi circostanti in un hub di creatività e dibattito. L’evento prevede un programma ricco di attività, tra cui workshop, dibattiti, performance artistiche, giochi di ruolo e sessioni di networking, tutte progettate per ispirare i partecipanti e favorire lo scambio di idee. Anche se i dettagli specifici di EYE2025 sono ancora in fase di definizione, possiamo già anticipare che l’evento si concentrerà sui temi cruciali per il futuro dell’Europa e per le giovani generazioni. Aspettiamoci dibattiti stimolanti, workshop interattivi, sessioni di brainstorming creative e incontri con esperti e decisori politici.

Ogni edizione dell’EYE si concentra su temi di rilevanza strategica per l’UE. Per il 2025, i temi proposti riflettono le sfide e le opportunità più urgenti per le nuove generazioni; in questa edizioni al centro sarà posta un’Europa verde e sostenibile e i giovani avranno l’opportunità di discutere di transizione ecologica, energie rinnovabili e lotta al cambiamento climatico, contribuendo a definire politiche che possano garantire un futuro sostenibile. Innovazione e trasformazione digitale, perché con l’avanzare della tecnologia, i partecipanti esploreranno come l’UE può guidare l’innovazione digitale, promuovendo al tempo stesso un uso etico e inclusivo delle tecnologie emergenti. Diritti umani e inclusione sociale saranno tra i temi dell’EYE2025, un’occasione per affrontare temi come l’uguaglianza di genere, i diritti delle minoranze e l’integrazione dei migranti, con l’obiettivo di costruire un’Europa più giusta e solidale.

Partecipazione democratica e futuro dell’UE: i giovani potranno discutere di come rafforzare la democrazia europea, aumentare la partecipazione giovanile e costruire un’UE più vicina ai cittadini. La partecipazione all’EYE2025 è aperta a tutti i giovani europei, indipendentemente dal loro background o livello di esperienza. Le iscrizioni vengono aperte nei mesi precedenti l’evento attraverso il sito ufficiale del Parlamento Europeo. È consigliabile seguire i canali ufficiali dell’EYE per rimanere aggiornati sulle scadenze e sulle modalità di registrazione, per questa edizione si sono chiuse il 21 febbraio. Per coloro che non potranno essere presenti fisicamente a Strasburgo, l’EYE2025 offrirà anche opportunità di partecipazione virtuale, garantendo che le voci dei giovani di tutta Europa possano essere ascoltate.

In un momento di grandi trasformazioni globali, l’EYE2025 rappresenta un’opportunità unica per i giovani di contribuire a definire il futuro dell’Europa. Attraverso il dialogo, la collaborazione e l’innovazione, i partecipanti possono diventare protagonisti del cambiamento, dimostrando che l’UE non è solo un’istituzione lontana, ma un progetto comune che appartiene a tutti i cittadini; è l’occasione per far sentire la propria voce ai leader europei e contribuire a plasmare il futuro dell’Europa. E’ possibile incontrare migliaia di giovani da tutta Europa, ed un’esperienza incredibile per fare networking, condividere idee e creare nuove amicizie. E’ possibile partecipare a workshop, dibattiti e sessioni interattive per approfondire le conoscenze sui temi europei e lasciarsi ispirare da esperti e altri giovani. L’EYE è un’ottima opportunità per sviluppare competenze trasversali come il pensiero critico, la comunicazione, la collaborazione e la leadership. Fattore non secondario, Strasburgo è una città magnifica e la sede del Parlamento Europeo è un luogo carico di storia e significato, il che rende il fatto di partecipare all’EYE un’esperienza unica da ricordarsi per sempre.

