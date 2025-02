Il gossip tira sempre, perché tocca la curiosità delle persone, crea discussione e dà un senso di connessione con gli altri. Che si tratti di celebrità, influencer o semplicemente del vicino di casa, la gente ama sapere cosa succede dietro le quinte.

Ovviamente, il gossip cambia forma: oggi con i social si diffonde più velocemente, spesso mescolandosi con fake news. Ma il desiderio di “farsi i fatti degli altri” è un classico intramontabile!

Serve anche a far rifare il look a gente un po’ sbiadita magari lontana dai riflettori per qualche tempo e desiderosa di attenzioni mediatiche.

Sanremo sicuramente ha sempre regalato gossip succosi, tra amori, litigi e colpi di scena. Mi ricordo un paio di anni fa quando un cantante cambiò il testo della canzone in diretta per attaccare un altro, che reagì lasciando il palco. Scena epica, meme virali e polemiche infinite. Poi, un altro baciato sul palco sotto gli occhi della moglie e davanti a milioni di spettatori, lasciando tutti a bocca aperta. Gossip, polemiche e teorie su quanto fosse preparato tutto.

Se poi andiamo ancora più indietro c’erano voci su litigi feroci tra grandi star degli anni Novanta, cantanti che si odiavano con vera intensità. E tutto questo serviva allora a vendere i giornali e le riviste specializzate.

Certo è che farsi gli affari degli altri è uno sport nazionale quasi ovunque. Gli inglesi sono veri maestri del gossip, e non solo per i tabloid scandalistici come The Sun, Daily Mail o Mirror, ma anche perché hanno una cultura che si nutre di scandali, reali e non.

Nessuno genera più gossip dei Windsor. Da Lady Diana a Meghan Markle, ogni mossa della Royal Family è analizzata e ingigantita dai media. Chi può dimenticare le tensioni tra Harry e William o le accuse di Meghan a Buckingham Palace?

In più la stampa inglese è spietata. Non si fanno scrupoli a inseguire celebrità, inventare scoop o persino hackerare telefoni. Diciamolo: quando si parla di gossip, gli inglesi giocano in Champions League.

©Futuro Europa® Riproduzione autorizzata citando la fonte. Eventuali immagini utilizzate sono tratte da Internet e valutate di pubblico dominio: per segnalarne l’eventuale uso improprio scrivere alla Redazione