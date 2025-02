Europa Express, in viaggio da Milano a Strasburgo

L’Ufficio del Parlamento europeo a Milano e la trasmissione radiofonica “Caterpillar” di RAI Radio 2 hanno lanciato l’iniziativa Europa Express. A partire dal 10 febbraio, l’Europa sarà al centro del dibattito a bordo di un mini-van che viaggerà dal Centro di Produzione RAI di Milano verso la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. Ogni mese, due eurodeputati italiani si uniranno ai conduttori del programma e ad altri ospiti per discutere di temi europei, con collegamenti in diretta con i programmi di Rai Radio2. Il viaggio culminerà alle 18 con la diretta di “Caterpillar” dagli studi radiofonici del Parlamento europeo. Grazie alla presenza di “Caterpillar”, il viaggio assume un valore aggiunto, diventando un’opportunità per riflettere su temi cruciali come la sostenibilità, il futuro dell’Europa e la tutela del pianeta.

Nel primo viaggio, gli eurodeputati Pierfrancesco Maran (S&D) e Isabella Tovaglieri (PfE) hanno partecipato alla discussione mattutina a bordo del van. Durante la puntata di “Caterpillar”, sono intervenute le Vicepresidenti del Parlamento europeo Pina Picierno e Antonella Sberna, l’eurodeputato Sergey Lagodinsky (Verdi) e il direttore generale delle Politiche esterne dell’Unione, Pietro Ducci. Un interprete ha illustrato agli ascoltatori la complessa routine del lavoro parlamentare, solitamente poco conosciuta. La trasmissione ha inoltre coinvolto scuole italiane in visita a Strasburgo e rappresentanti della società civile, offrendo approfondimenti sui temi prioritari della plenaria e permettendo al pubblico di immergersi nell’attualità europea.

L’iniziativa ha un duplice obiettivo: promuovere i viaggi collettivi per ridurre l’impatto ambientale e avvicinare il pubblico radiofonico al lavoro dei parlamentari attraverso il format del road trip, che permette un contatto più diretto e informale con i temi trattati. Partiti dalla stazione di Milano Centrale, i passeggeri di “Europa Express” hanno potuto ammirare paesaggi spettacolari e partecipare a un programma ricco di incontri, dibattiti e musica dal vivo. “Caterpillar”, da sempre in prima linea nella promozione di stili di vita sostenibili, ha sfruttato questa occasione per lanciare un messaggio forte: il treno è il mezzo del futuro, ecologico, efficiente e in grado di unire le persone in modo consapevole. Durante il viaggio attraverso le Alpi, i conduttori di “Caterpillar”, insieme a esperti di mobilità sostenibile, hanno discusso di come il trasporto ferroviario possa ridurre le emissioni di CO2 e contrastare il cambiamento climatico.

Tra gli argomenti trattati, anche la campagna “M’illumino di meno”, la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, storica iniziativa di sensibilizzazione promossa da “Caterpillar” e patrocinata dal Parlamento Europeo. Quest’anno, la campagna si è concentrata sull’impatto ambientale del fast fashion. Non è mancato un riferimento all’iniziativa “Notti Verdi”, che invita a spegnere le luci non essenziali per risparmiare energia e lanciare un messaggio forte a favore dell’ambiente. “Europa Express” rappresenta un modo innovativo per affrontare i temi europei, coinvolgendo il pubblico in un dibattito aperto e itinerante. È un’occasione unica per seguire da vicino i lavori del Parlamento europeo e scoprire le sfide e le opportunità che l’Unione Europea offre. Un viaggio simbolico all’insegna della sostenibilità e dell’energia pulita, a cui partecipano anche ciclisti appassionati provenienti da diversi paesi europei.

All’arrivo a Strasburgo, città simbolo dell’unità europea, il viaggio ha assunto un significato ancora più profondo. Qui, i passeggeri hanno visitato luoghi chiave come il Parlamento europeo e la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, riflettendo sul ruolo delle istituzioni comunitarie nella promozione della sostenibilità e della cooperazione tra i popoli. “Caterpillar” ha infine organizzato un evento speciale in piazza a Strasburgo, con la partecipazione di europarlamentari, attivisti e cittadini, per discutere di come l’Europa possa diventare un modello di sviluppo sostenibile. Con “Europa Express”, il viaggio diventa non solo un mezzo di spostamento, ma un’esperienza di scoperta, dibattito e partecipazione attiva alla costruzione del futuro dell’Europa.

