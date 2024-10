Il giro del mondo in ottanta aquiloni

Venerdì 11 ottobre alle ore 18.00 presso il Magazzino del Sale di Cervia (Ravenna) sarà inaugurata una mostra inedita dedicata ad aquiloni giapponesi antichi e contemporanei intitolata “Il Giro del Mondo in 80 Aquiloni – speciale Giappone”, evento che conferma il ruolo di eccellenza di Artevento a promozione dell’aquilone come patrimonio immateriale dell’umanità.

Patrocinata da Ministero della Cultura, Istituto Giapponese della Cultura in Italia e AIMSC Associazione Italiana Musei della Stampa e della Carta, in Media Partnership con Rai NEWS, Rai Pubblica Utilità e TGR, l’edizione di quest’anno sarà interamente dedicata al Giappone, in omaggio al gemellaggio appena sancito tra il Museo dell’Aquilone e il Tako no Hakubutsukan di Tokyo, oltre che l’acquisizione di una collezione d’opere uniche al mondo dalla Città di Nagoya.

L’edizione speciale della rassegna espositiva volta ad indagare l’antica arte giapponese si colloca nell’ambito di Artevento “One Sky One World”, lo spin-off autunnale del Festival Internazionale dell’Aquilone in programma dall’11 al 22 ottobre, che chiuderà la 44esima edizione della manifestazione con un triplo appuntamento per approfondire i temi cardine della sua mission, quali la divulgazione delle culture dell’aquilone come patrimonio culturale immateriale dell’umanità e la promozione di pace, inter-cultura e sostenibilità ambientale.

[NdR – Si ringrazia Culturalia per la segnalazione]

©Futuro Europa® Riproduzione autorizzata citando la fonte. Le immagini utilizzate sono tratte da Internet e valutate di pubblico dominio: per segnalarne l’eventuale uso improprio scrivere alla Redazione