Italia delle Regioni

Prima della pausa estiva si è tenuto un incontro tra il Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, accompagnato dal sottosegretario Sandra Savino, e una delegazione dell’Anci composta dal presidente Roberto Pella, dai vicepresidenti Mattia Palazzi e Stefano Locatelli, dal presidente IFEL Alessandro Canelli, dal sindaco Andrea Volpi e dal segretario generale Veronica Nicotra.

L’incontro ha riguardato i temi di interesse dei Comuni e delle Città nella prossima legge di bilancio. Si è avviato un confronto serio, leale e costruttivo per individuare risposte e soluzioni equilibrate da inserire nel disegno di legge di bilancio 2025 che verrà presentato in Consiglio dei ministri.

La delegazione Anci ha sottolineato che i Comuni nel decennio scorso hanno intrapreso una costante traiettoria di contenimento della spesa e di risanamento degli equilibri finanziari. La spesa comunale si è ridotta in rapporto alla spesa pubblica dall’8% al 6,5%, una tendenza evidente anche in rapporto con il PIL. Di fronte alle attuali sfide, determinate anche dai nuovi vincoli europei, il Ministro Giorgetti si è reso disponibile a valutare la possibilità di introdurre misure che non prevedano tagli aggiuntivi alle risorse a disposizione dei Comuni, richiamando la necessità di percorsi di efficientamento della riscossione locale, di ampliamento dell’esercizio delle funzioni in forma associata e di miglioramento della gestione del patrimonio pubblico. Tutti elementi da condividere e sviluppare nel prosieguo del confronto. La delegazione Anci da parte sua ha apprezzato la disponibilità manifestata dal Ministro, assicurando la massima collaborazione e l’impegno ad intraprendere i percorsi indicati nell’incontro.

Per le Aree interne, il presidente dei Comuni Italiani Roberto Pella: “Opportuna la consultazione del governo per Piano strategico nazionale”. La fase di raccolta dei contributi resterà aperta fino a venerdì 6 settembre. È possibile partecipare alla consultazione pubblica attraverso la piattaforma online del governo ParteciPa.

Queste le indicazioni del presidente dell’Anci Roberto Pella, sindaco di Valdengo: “Accogliamo con grande favore l’iniziativa di consultazione, promossa in questi giorni dal ministro Raffaele Fitto, che ha l’obiettivo di raccogliere opinioni e suggerimenti dei soggetti interessati per la definizione di un Piano strategico nazionale delle aree interne”. “Le aree interne del nostro Paese rappresentano il 53% del totale dei Comuni italiani, vi risiede il 23 % della popolazione complessiva, oltre 13 milioni di abitanti, in un territorio superiore al 60% della superficie nazionale”.

“È evidente quindi, la necessità – ha sottolineato il presidente dell’Anci – di adottare politiche di promozione e di rilancio dello sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale delle aree più periferiche, in gran parte amministrate da piccoli Comuni, ma con territori molto estesi e fragili, ma anche ricchi di risorse irrinunciabili”.

Contrastare lo spopolamento in queste aree è, in via prioritaria, una crescente emergenza nazionale che l’associazione da tempo ha evidenziato con il tema del Controesodo: “Auspichiamo un’ampia partecipazione dei territori e delle popolazioni interessate. L’Anci – conclude Pella – è sin d’ora disponibile ad offrire il proprio contributo e quello dei Sindaci che rappresentano le aree interne”.

