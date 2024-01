Un nuovo medioevo

Si dovrebbe cominciare l’anno solo con buone notizie e bei propositi. Poi invece leggi i giornali e cambia la prospettiva; difficile essere positivi di questi tempi. Intanto ci sono gli sceriffi in città e noi non eravamo informati; si va ai party con pistolina da sera; piccola, maneggevole, adatta a tutte le borsette e per gli uomini alle tasche. Il bon ton direbbe “ma che te la porti a fare?”; ma se la porti almeno lasciala nascosta.

Invece No. Lo sceriffo la esibisce e poi chissà come, una distrazione, una mano malferma insomma pim pum pam un tipo rimane ferito. Un parente di uno della scorta di un altro tipo che è un politico che ricopre una carica importante. Quindi lo sceriffo, volente o nolente ma sparante, ferisce un parente di altro sceriffo.

Poi la dinamica si saprà. Certo è, cari miei, che questi sono davvero imbarazzanti nel dire fare e forse anche baciare. Era dai primi vagiti del Mo-Vi-Mento che non si avevano tali spettacolari aneddoti.

Da altre prospettive non va certo meglio; i sinistri si mandano al diavolo a vicenda mettendo in evidenza quello che molti pensano e cioè “ma il giudice è davvero imparziale?”. La mia risposta è Boh.

Mi riferisco al Consigliere della Corte dei Conti che dà consigli alla Svizzera del PD: istruzioni su come poteva agire per far “sbavare” i Brother of Italy. Parole sue. Certo che questa smania di twittare ne fa di cadaveri; nessuno impara dalla scemenza precedente tanta è la voglia di esternare la propria posizione, convinti sia il Verbo.

Vabbè, archivio e anche il Consigliere mi sa che archivia qualcosa a breve. Certo è che verrebbe voglia di espatriare se ci fosse un posto dove andare; non mi pare che il mondo stia meglio di noi, ognuno perso appresso alle proprie miserie. Insomma, altro che buoni propositi per l’anno nuovo, qui si tratta solo di trovare il modo di sopravvivere a questo peggio che ci è caduto addosso, travestito da nuovo pieno invece di cose vecchie riportate alla luce con spavalderia. Una specie di peggio infinito da cui temo non usciremo facilmente visti i personaggi, tutti i personaggi, della pantomima.

