L’anno vecchio è passato, ormai

Anche quest’anno sta per terminare; appartengo ad una età in cui gli anni passano troppo velocemente e davvero questi mesi sono passati in modo travolgente. Sono successe tante cose e ci sarebbe molto da commentare ma i giornali e i social sembrano fossilizzati sul pandoro della ragazza.

Sembrerebbe un film anni ‘70 invece è una storiella triste. A me personalmente non importa nulla. Lei mi è antipatica, odio il suo intercalare milanese ma tutto qui. Non mi interessa nulla che sia miliardaria e che uno stuolo di fessi comprino le sue proposte, e mi ha fatto ridere vedere l’impegno che ha messo per sembrare impegnata a Sanremo. Però adesso basta, mi sembra ci sia un accanimento su di lei davvero esagerato. Non ho nemmeno capito qual è il problema, ho solo capito che molti livorosi invidiosi stanno godendo della sua disgrazia. A me ripeto non interessa nulla davvero. Mi fanno ridere i filmatini della piccola Vitto anzi de LA VITTO così si chiama e la goduria con cui mangia le cose ghiotte. Anche se sono quasi sicura che sia solo per esigenze di copione: secondo me, le danno una mela al giorno o giù di lì. Poi non commento il marito che con tutti quei tatuaggi. Certo è che ha una buona lingua e non si astiene di criticare e attaccare, ma guai se si tratta di lui o della sua famiglia.

Comunque passiamo oltre. La notizia di fine anno che trovo strabiliante è l’intervista a Guccini che in tutto il suo candore, parlando di Lucio Dalla, ha raccontato che c’erano voci che spifferavano fosse il figlio segreto di Padre Pio. Fosse vero o falso l’ho trovato un pettegolezzo con i fiocchi e ho cominciato a cercare le somiglianze. Comunque, anche questa una notizia da mettere tra quelle di cui non me ne importa nulla.

Insomma, un fine anno un po’ mesto fatto di piccole storie quasi tutte inutili e da storie invece tragiche che sembrano non trovare un epilogo; penso a quanto succede in Medioriente e mi vengono i brividi. Dobbiamo solo sperare, noi cittadini semplici, che prevalga il buonsenso e questo dramma abbia una fine.

Buon anno a quasi tutti.

