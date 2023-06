European Youth Event 2023

Si è svolto a Strasburgo, sia in presenza che online, il 9 e 10 giugno, la V^ edizione dell’EYE (Evento europeo per i giovani), un momento di incontro per migliaia di giovani provenienti da tutta l’Unione europea e dal mondo, che permette di condividere e sviluppare le loro idee sul futuro dell’Europa. Si tratta di un’opportunità unica per i giovani tra i 16 e i 30 anni per interagire, ispirarsi a vicenda e scambiare opinioni con esperti, attivisti, influencer e responsabili politici nel cuore della democrazia europea. Gli eventi si sono svolti fra l’edificio del Parlamento e l’Eye village, costruito ad hoc a pochi passi dall’Eurocamera. La cerimonia di inaugurazione è avvenuta alla presenza della presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, che ha ringraziato i partecipanti e gli attivisti, influencer e i membri di associazioni giovanili presenti, per l’impegno profuso nel diffondere i valori europeisti: “L’Evento europeo dei giovani di quest’anno è particolarmente importante, perché è l’ultimo prima delle elezioni europee del 2024. Il mio appello a tutti i partecipanti è di portare questa esperienza nelle vostre città, paesi e villaggi. Di farsi coinvolgere. Diffondere il messaggio dell’Europa. Di votare. E di convincere anche i vostri amici e familiari a votare. Perché in definitiva il futuro dell’Europa dipende da voi“.

L’EYE mira a promuovere l’uguaglianza, l’inclusione e la sostenibilità, con un forte impegno a favore dell’accessibilità per tutti. Il nostro obiettivo è di rispondere alle esigenze di tutti i partecipanti e porre in atto soluzioni che rendano l’evento sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Nel 2021 l’EYE ha ottenuto la certificazione ISO 20121 per la gestione sostenibile degli eventi, che sarà rinnovata per l’EYE2023. 10.000 partecipanti, 2.000 idee, 160 attività sono EYE2023, evento che permette ai partecipanti di dedicarsi ad attività ideate in collaborazione con le istituzioni, le organizzazioni internazionali, la società civile, le organizzazioni giovanili e i partecipanti stessi, con la possibilità di confrontarsi e stringere relazioni, concentrandosi sul ruolo della democrazia e sulla partecipazione dei giovani. Il processo di consultazione dei giovani per la Conferenza sul futuro dell’Europa, in collaborazione con le organizzazioni giovanili paneuropee, è iniziato a maggio 2021 e ha raccolto più di 2.000 idee sul futuro dell’Europa attraverso la piattaforma online.

Tra le proposte discusse, i partecipanti all’EYE2021 hanno presentato delle idee concrete per rendere il riciclaggio di rifiuti più agevole nell’UE, per rendere più efficace la cosiddetta procedura “dell'”articolo 7” che protegge i valori UE e per promuovere il multilinguismo attraverso la riforma dell’apprendimento delle lingue nelle scuole. Il cambiamento climatico, il COVID-19 e la sicurezza internazionale sono considerate le sfide significative per l’UE. Per questo, i partecipanti hanno presentato delle proposte per un’Europa federale, insieme ad alcune idee per far sì che le aziende siano maggiormente responsabili del loro contributo al cambiamento climatico. Una parte del programma è stata dedicata al ruolo della democrazia e sulla partecipazione dei giovani, in vista delle elezioni europee del 2024. L’EYE si è concluso con una sessione finale durante la quale tutte le idee, le proposte e le aspettative dei giovani partecipanti saranno raccolte in un “Rapporto sulle idee dei giovani” che sarà consegnato a tutti i deputati europei.

