Fuga dall’Est

Questo libro di poesie è stato scritto da Angelo Barraco (Eretica Editore) nei primi mesi del 2022, quando è scoppiato il conflitto tra Russia e Ucraina. In quei giorni di marzo le città italiane si preparavano per accogliere gli sfollati e, parallelamente, si svolgevano numerose manifestazioni – da Nord a Sud – per dire “No” alla guerra. Nel corso di quei giorni l’autore ha intervistato volontari e associazioni che si mobilitavano per raccogliere beni di prima necessità e portarli in Ucraina, ma anche cittadini ucraini residenti in Italia che avevano i parenti in quei territori.

Angelo Barraco racconta: “Con questo libro ho voluto raccontare la guerra dal punto di vista delle vittime. Molti rimangono imprigionati dentro i bunker antiaereo in attesa di un momento giusto per uscire, altri ancora non potranno mai farlo perché moriranno. Qualcuno riuscirà a fuggire e sarà fortunato, altri ancora rimarranno imprigionati in quell’inferno e moriranno intrappolati, senza mai trovare il fatidico momento giusto. Per molti non ci sarà mai. Alcuni saranno uccisi dai cecchini, ad altri finirà la benzina in mezzo ad una strada troppo isolata. Ho deciso di raccontare tutto in versi, quasi come fossero dei piccoli diari di una guerra che si sviluppa di territorio in territorio e ho voluto trasformare ogni pagina in una narrazione emotiva unica e attuale”.

DONBASS

Il cielo è grigio sopra la testa

Di chi alza lo sguardo e cammina per strada

In attesa di fuggire via

Prima che l’ultimo respiro venga rubato dal vento.

Angelo Barraco nasce a Marsala, in provincia di Trapani, nel 1989. È giornalista pubblicista, collabora con diverse testate nazionali, internazionali, cartacee e web. È autore del libro Caos (Bertoni Editore), pubblicato nel 2021.

