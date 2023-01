Premio LUX 2023, i film finalisti

Organizzato dal Parlamento europeo e dalla European Film Academy in collaborazione con la Commissione europea ed Europa Cinema, il Premio LUX del pubblico mette insieme le valutazioni del pubblico europeo con quelle degli eurodeputati in una delle più grandi giurie cinematografiche d’Europa. I film selezionati sono stati svelati durante la cerimonia degli European Film Awards a Reykjavík, e per l’edizione di quest’anno offrono un’ampia varietà di temi, approcci ed emozioni visive. I cinque film in gara sono stati coprodotti da più di dieci paesi, rafforzando ulteriormente la ricchezza culturale europea. L’edizione 2023 del Premio LUX del pubblico propone molte novità: i film tra cui scegliere saranno 5 (contro i 3 precedenti) in modo tale da offrire più diversità e più opzioni; i film saranno sottotitolati in tutte le 24 lingue ufficiali dell’UE; non sarà necessario guardarli tutti e 5: ogni film potrà essere votato attraverso la nuovissima piattaforma di valutazione; per aumentare la suspense, il periodo di valutazione è stato esteso fino al 12 giugno 2023, ovvero fino a due giorni prima della cerimonia di premiazione.

I film in corsa per il Premio di quest’anno sono:

Alcarràs – La famiglia Solé trascorre ogni estate curando il proprio frutteto ad Alcarràs, un piccolo villaggio della Catalogna. Ma il raccolto di quest’anno potrebbe essere l’ultimo. Nuovi progetti per il terreno, il taglio dei peschi e l’installazione di pannelli solari provocano una spaccatura in questa famiglia numerosa e unita. Regia di Carla Simón. Coproduzione tra Italia e Spagna.

Burning Days – Il giovane procuratore Emre, viene trasferito in una piccola città alle prese con una crisi idrica e scandali politici. Dopo una serie di interazioni complicate, il procuratore si ritrova coinvolto nella politica locale. Quando Emre comincia ad intrecciare rapporti con il caporedattore del giornale locale, le voci in circolazione non fanno che aumentare la pressione su di lui. Regia di Emin Alper. Prodotto da Turchia, Francia, Germania, Olanda Grecia e Croazia.

Close – L’amicizia tra due ragazzi di 13 anni, Léo e Rémi, si interrompe improvvisamente. Per cercare di capire cosa sia successo, Léo si avvicina a Sophie, la madre di Rémi. “Close” è un film sull’amicizia e sulla responsabilità. Regia di Lukas Dhont. Prodotto da Belgio, Francia e Olanda.

Triangle of Sadness – È una satira disinibita sui ruoli, le classi invertite e il valore commerciale della bellezza. I modelli Carl e Yaya fanno una crociera di lusso, dove tutto sembra ‘instagrammabile’, in compagnia di ricchissimi passeggeri: un oligarca russo, trafficanti d’armi britannici e un disonesto comandante marxista. Ma cosa succede se le cose vanno male? Regia di Ruben Östlund. Prodotto da Svezia, Germania, Francia e Regno Unito.

Will-o’-the-Wisp – È una commedia musicale e romantica. Sul letto di morte Alfredo, principe ereditario del Portogallo, racconta i suoi giorni da vigile del fuoco quando si innamorò del suo istruttore Alfonso. Regia di João Pedro Rodrigues. Coproduzione franco-portoghese.

